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27 березня 2020, пʼятниця, 21:05 487
Політика 2020-03-27T22:15:02+02:00
Українські Новини
Одеська область провалює підготовку до епідемії коронавірусу через опір влади, – Ставніцер

Одеська область провалює підготовку до епідемії коронавірусу через опір влади, – Ставніцер

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Андрій Ставніцер, одеська ода, Covid-19
Зустріч з бізнесом у Зеленського. Фото: Офіс президента
Зустріч з бізнесом у Зеленського. Фото: Офіс президента

Антикризовий штаб в Одеській області "Одеса vs COVID" робить все можливе для підготовки регіону до спалаху епідемії коронавірусу, але місцева влада не сприяє волонтерам, а іноді і заважає їм.

Про це написав у Facebook співвласник групи ТІС Андрій Ставніцер, якому президент Володимир Зеленський доручив очолити Одеську область у питаннях боротьби з коронавірусом.

"Володимир Зеленський, ви просили мене допомогти – і я виконав свою частину договору. Я зібрав бізнес. 200 власників самих ключових підприємств регіону цілодобово орють над тим, щоб знайти не тільки дорогі ШВЛ, але елементарні маски, костюми, окуляри, рукавички, бахіли... Що за цей час зробили наші партнери з ОДА? Кілька раз подзвонили мені з питанням, скільки грошей здали бізнесмени. Навіть 45 машин швидкої допомоги, які вже є, ніяк не можуть оформити і випустити на дороги... Глава Облздраву Оксана Сорочан кожні півтори години зривається на сльози. Губернатор Куций Максим не плаче, але рішень не приймає", - написав Ставніцер.

За його словами, однією з основних проблем є визначення списку опорних лікарень для прийому людей з COVID-19: керівництво лікарень не хоче брати на себе відповідальність за таких пацієнтів.

"В Одеській області п'ять разів за останній тиждень змінювався список опорних лікарень. Кожен раз сотні волонтерів, бізнесменів, небайдужих людей в буквальному сенсі на півдорозі розгортають машини, забиті коробками з антисептиком і масками, і їдуть в інший кінець області. Обласна лікарня, в якій найбільше ресурсів, петляє і ховається", - розповів Ставніцер.

Бізнесмен також спростував чутки, що з допомогою волонтерської діяльності хоче зайняти державний пост.

"Поспішаю заспокоїти всіх, хто мене раптом став боятися – мене не цікавить політика. Мене нудить від всієї цієї паперової метушні, ієрархічних розборок, постійної оглядки на когось старшого. Набагато більше користі я приношу, займаючись своєю справою, забезпечуючи людей роботою, виплачуючи податки і привертаючи в країну мільйонні інвестиції", - підкреслив Ставніцер.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на зустрічі з великими українськими бізнесменами 16 березня попросив, щоб кожен з них став куратором певних регіонів України у питаннях боротьби з коронавірусом. Спільно з обласною владою бізнесмени відкрили і очолили регіональні антикризові штаби по боротьбі з COVID-19. Також був створений окремий фонд для закупівлі ліків: за оцінками президента, в ньому потрібно акумулювати 12-13 млрд грн.

За станом на 27 березня COVID-19 підтверджено у 217 українців. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що в найближчі два тижні кількість хворих може зрости, оскільки з-за кордону повернулося близько 2 тис українців, серед яких можуть бути інфіковані. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 24 березня обговорив з послами країн G7 і ЄС питання допомоги Україні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

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