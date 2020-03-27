Черкаський "Азот" почав постачання рідкого кисню в медустанови Черкас

У зв'язку з епідемією коронавірусу, що входить до складу компанії Ostchem, підприємство "Азот" (Черкаси) буде виробляти і безкоштовно поставляти в медичні установи Черкаської області рідкий кисень, який є життєво необхідним для порятунку людей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

В медицині рідкий кисень використовується при підготовці спеціальних збагачених дихальних газових сумішей, які застосовуються для лікування різних хвороб, пов'язаних з порушенням роботи органів дихання, також рідкий кисень у деяких випадках використовується при наркозі.

Рідкий кисень на черкаському "Азоті" отримують у цеху розділення повітря До-3 у процесі виробництва газоподібного азоту і газоподібного кисню, необхідних для підтримання технологічних процесів.

Згідно з повідомленням, Черкаський "Азот" вже почав поставки медичного кисню в Черкаську обласну лікарню, Третю Черкаську міську лікарню швидкої медичної допомоги та черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини".

Тепер ж "Азот" налагодить безоплатне постачання кисню і в інші лікувальні заклади Черкас.

У повідомленні наголошується,що безкоштовне постачання рідкого кисню медустановам Черкас – тільки частина допомоги, яку надає Черкаський "Азот" у зв'язку з епідемією Covid 19, підприємство планує внести близько 1 млн гривень у спеціальний фонд допомоги місту Черкаси.

"Міський і обласний бюджети не покривають потреби медицини, які зараз виникають, тому було вирішено створити спеціальний фонд, куди будуть перераховуватися кошти і буде закуповуватися все необхідне. Передусім йдеться про захист медиків, які працюють з інфікованими, ліки для хворих і апаратах штучної вентиляції легенів. Крім того, ми готові забезпечити медичні установи міста необхідною кількістю рідкого кисню", – прокоментував голова правління підприємства Віталій Скляров.

"Азот" виробляє 21 тонну рідкого кисню на добу.

Рідкий кисень, крім медицини, що використовується для потреб різних галузей промисловості.

Як повідомляли Українські Новини, черкаський "Азот" входить в холдинг Оstchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, КАС), капролактаму, іонообмінних смол і іншої продукції.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.

зокрема, Group DF - один з найбільших інвесторів в хімічну промисловість та енергетику на території Східної Європи.

Група також розвиває компанії в сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.