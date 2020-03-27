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27 березня 2020, пʼятниця, 00:35 124
Політика 2020-03-27T01:00:01+02:00
Українські Новини
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати

Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати

Николай Полищук
Олександр Ярославський. Скріншот ТБ
Олександр Ярославський. Скріншот ТБ

Олександр Ярославський, власник і президент DCH, закупив і везе в Україну ще 100 тис. ПЛР-тестів і 50 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) загальною вартістю $2 млн. Про це він розповів у програмі 24 каналу "Гуд найт Юкрейн".

Раніше бізнесмен домовився зі своїм другом Джеком Ма, щоб той допоміг організувати постачання з Китаю першої партії лабораторних систем ПЛР-діагностики. У понеділок 50 тис. високоточних ПЛР-тестів, які зараз у світі в дефіциті, вже прибули в нашу країну.

Бізнесмен вийшов в телеефір з молодшою дочкою Вікторією. "Я взяв в ефір з собою доньку, і хочу сказати, що я всією сім'єю тут в Україні, з харків'янами і українцями. Ми переможемо цей коронавірус — у мене немає сумнівів", — сказав він.

Як відомо, заяву про виділення $2 млн. на боротьбу з епідемією Ярославський зробив за підсумками наради Президента України Володимира Зеленського з великим бізнесом 16 березня в ОП. Бізнесмен так прокоментував цю подію: "До кого звертатися президенту як не до нас? Тим, хто 30 років в Україні займається бізнесом, тим хто розуміє ситуацію, тим хто може організувати. Я дуже радий і пишаюся тим, що він звернувся". Ярославський також подякував Володимиру Зеленському за те, що він прийняв Джека Ма у себе, коли той перебував в Україні: "Джек Ма був дуже окрилений цією зустріччю".

Олександр Ярославський також висловив свою вдячність всім, хто взяв участь у закупівлі за прямими договорами товарів медпризначення для потреб Харківщини. Після організованої бізнесменом 19 березня в Kharkiv Palace зустрічі лідерів харківського бізнесу і суспільного життя, Харків та Харківська область отримали ще додатково $2,2 млн. на боротьбу з епідемією. "Всім низький уклін і подяка, - сказав він. – "Величезне спасибі всім, хто швидко організувався:це і Олексій Кучер, і Геннадій Кернес. Всі встали в один лад і зрозуміли, що є єдиний ворог. Я хочу сказати харків'янам, що вони під надійним захистом".

Крім харківських справ Олександр Ярославський пожартував з приводу новин з Києва про те, що в столичних медичних закладах намагалися створювати VIP-палати. "У Києві просто є VIP-клієнти. У нас в Харкові немає VIP-клієнтів і нам не потрібні VIP-палати", — пожартував Ярославський, відповідаючи на питання ведучого, чи не робилися схожі спроби створити  особливі умови для особливих пацієнтів в його рідному місті.

В прес-службі DCH уточнили, що $850 тис. за ПЛР-тести Ярославський перерахував постачальнику вчора, а $1,15 млн. за ШВЛ – сьогодні. "ШВЛ від Ярославського" придбані у німецької компанії, що спеціалізується виключно на виробництві апаратів примусовій вентиляції легенів. Обладнання буде в українських лікарнях вже приблизно за 10 днів, що унікально для нинішнього стану ринку медтехніки, коли всі потужності в світі завантажені і заводи обіцяють поставку не раніше травня-червня.

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