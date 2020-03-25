Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов через своего друга Джека Ма. На это пойдет порядка половины из $2 млн, выделенных им на борьбу с эпидемией. Об этом сообщает пресс-служба DCH."ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и которые в понедельник привезли из Китая, - на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника благодаря неоценимой помощи Джека Ма. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя. Поэтому мы совместно с Офисом Президента покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР", - пояснил бизнесмен.Ярославский подчеркнул, что это именно такой тип тестов для диагностики коронавируса, который, по мнению медицинских экспертов, нужен сейчас, чтобы замедлить расползание эпидемии по стране.Как известно, Александр Ярославский после совещания в ОП 16 марта первоначально выделил $2 млн. на закупку экспресс-тестов.Напомним, что вчера в Украину по линии Ярославского-Джека Ма прибыла первая партия ПЦР-тестов, обеспечивающих максимально высокую возможную точность выявления коронавируса. По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген.