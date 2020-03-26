Жителька Коломийського району втекла з лікарні в Києві з попереднім діагнозом "коронавірус"

В Івано-Франківській області в обласну лікарню примусово госпіталізували 39-річну жительку Коломийського району, у якої після повернення в Україну з Бельгії під час проведення швидкого тесту на коронавірус COVID-19 був отриманий позитивний результат.

Про це повідомляє місцеве видання "Дzеркало Media".

Повідомляється, що жінка 23 березня повернулась літаком з Брюсселю. По прибутті в Україну у неї виявили підвищену температуру. Того ж дня каретою швидкої медичної допомоги жінку шпиталізували в Олександрівську клінічну лікарню м. Києва, де провели аналіз швидким тестом на COVID-19, результат негативний.

Вночі на 24 березня пацієнтку перевели в Київську лікарню №4, о 1:00 год зробили аналіз швидким тестом, результат негативний.

Об 11:00 год повторно зробили аналіз швидким тестом – результат позитивний. Виставлений діагноз: Підозра на інфікування COVID-19.

24 березня по обіді пацієнтка з невідомих причин вирішила залишити лікувальний заклад і, ймовірно, планувала повернутися додому на Коломийщину. На дзвінки не відповідала, на контакт з лікарями не виходила.

Правоохоронці провели необхідні заходи та затримали жінку разом з її чоловіком (який, найімовірніше, зустрічав її) на трасі біля Раківчика. Обох – і жінку, і чоловіка - шпиталізували в обласну інфекційну лікарню.

Наразі встановлюються методи пересування жінки з Києва на Коломийщину.

Як повідомляли Українські Новини, в Тернопільській області вже 15 осіб захворіли коронавірусом, з них четверо - лікарі.

Тим часом в Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру.