підписатися на розсилку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
  • Новини
  • Життя
  • Коли українці переходять на літній час і як правильно підготуватися
25 березня 2020, середа, 05:30 6
Життя 2020-03-25T08:45:03+02:00
Українські Новини
Коли українці переходять на літній час і як правильно підготуватися

Коли українці переходять на літній час і як правильно підготуватися

Елена Новикова
Літній час, Переведення годинника, Літній час-2020, перехід на літній час
Годинник. Фото: ktovkurse.com
Годинник. Фото: ktovkurse.com

В Україні перехід на літній час традиційно відбудеться в останню неділю березня, з 28 на 29. В 3 години ранку українці переведуть стрілки годинника на годину вперед, тому доведеться вставати раніше. За словами психологів і медиків, організм людини перехід на літній час переносить важче, ніж на зимовий. Про те, як мінімізувати шкоду від переведення годинників, розкажуть Українські Новини.

Щоб пом'якшити шкоду від переходу на літній час необхідно:

  • в ніч з неділі на понеділок лягти спати раніше;
  • прокидатися на 5-10 хвилин раніше протягом 2-3 днів
  • збалансовано харчуватися і включити більше вітамінів до раціону;
  • дотримуватись питного режиму;
  • не пити напої, які містять кофеїн, за 3-5 годин до сну;
  • у другій половині дня не вживати алкоголь;
  • не використовувати телефон і комп'ютер за 1 годину до сну;
  • добре провітрювати спальню і підтримувати там прохолодну температуру повітря;
  • засипати в повній тиші і темряві.

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент скасував перехід на зимовий і літній час з 2021 року.

Раніше повідомлялося про те, небезпечний перехід на літній час для здоров'я.

Більше новин про: Літній час Переведення годинника Літній час-2020 перехід на літній час

Кількість заражених коронавірусом перевалила за 400 тис. Дані на 25 березня
Долар почав падати. офіційний курс валют на середу
Новини
Колишній генпрокурор Рябошапка живе з сім'єю у Франції і не повернувся в Україну на час карантину 09:09
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Коронавірус. Фото: freepik
Кількість заражених коронавірусом перевалила за 400 тис. Дані на 25 березня 08:15
За перший тиждень карантину українці почали масово купувати авто. На деякі моделі попит виріс на 112% 08:08
Гендиректор "Борисполя" Рябікін задекларував зарплату більше, ніж разом у Зеленського і Мендель 06:20
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити 13:03
більше новин
У Києві підтвердили три випадки інфікування коронавірусом. Загальне число хворих зросло до 31
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok