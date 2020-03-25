Коли українці переходять на літній час і як правильно підготуватися

В Україні перехід на літній час традиційно відбудеться в останню неділю березня, з 28 на 29. В 3 години ранку українці переведуть стрілки годинника на годину вперед, тому доведеться вставати раніше. За словами психологів і медиків, організм людини перехід на літній час переносить важче, ніж на зимовий. Про те, як мінімізувати шкоду від переведення годинників, розкажуть Українські Новини.

Щоб пом'якшити шкоду від переходу на літній час необхідно:

в ніч з неділі на понеділок лягти спати раніше;

прокидатися на 5-10 хвилин раніше протягом 2-3 днів

збалансовано харчуватися і включити більше вітамінів до раціону;

дотримуватись питного режиму;

не пити напої, які містять кофеїн, за 3-5 годин до сну;

у другій половині дня не вживати алкоголь;

не використовувати телефон і комп'ютер за 1 годину до сну;

добре провітрювати спальню і підтримувати там прохолодну температуру повітря;

засипати в повній тиші і темряві.

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент скасував перехід на зимовий і літній час з 2021 року.

Раніше повідомлялося про те, небезпечний перехід на літній час для здоров'я.