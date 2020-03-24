Зеленський за лютий заробив 28 тис. гривень

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за лютий становила 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Всю цю суму становить посадовий оклад глави держави, оскільки йому не встановлено жодних надбавок та премій.

"З нарахованої заробітної плати виплачені податки і збори у відповідності з діючим законодавством в сумі 5 460 гривень", - сказано у відповіді.

Відповідно, фактично виплачена Зеленському за лютий зарплата становила 22 540 гривень.

Документ про зарплату Зеленського

Як повідомляли Українські Новини, остання заробітна плата Андрія Богдана, звільненого з посади керівника 11 лютого, в Офісі Президента склала 29,7 тис. гривень, а перша Андрія Єрмака, призначеного замість нього – 11,6 тис. гривень, в той час як зарплата Президента Володимира Зеленського за лютий склала 28 тис. гривень, а його прес-секретаря Юлії Мендель – майже 46 тис. гривень.