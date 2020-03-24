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24 березня 2020, вівторок, 12:10 12 Документ
Президент 2020-03-24T13:30:03+02:00
Українські Новини
Зеленський за лютий заробив 28 тис. гривень

Зеленський за лютий заробив 28 тис. гривень

Анна Рудык
Володимир Зеленський, зарплати чиновників, зарплата президента, Офіс президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за лютий становила 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Всю цю суму становить посадовий оклад глави держави, оскільки йому не встановлено жодних надбавок та премій.

"З нарахованої заробітної плати виплачені податки і збори у відповідності з діючим законодавством в сумі 5 460 гривень", - сказано у відповіді.

Відповідно, фактично виплачена Зеленському за лютий зарплата становила 22 540 гривень.

Документ про зарплату ЗеленськогоДокумент про зарплату Зеленського

Як повідомляли Українські Новини, остання заробітна плата Андрія Богдана, звільненого з посади керівника 11 лютого, в Офісі Президента склала 29,7 тис. гривень, а перша Андрія Єрмака, призначеного замість нього – 11,6 тис. гривень, в той час як зарплата Президента Володимира Зеленського за лютий склала 28 тис. гривень, а його прес-секретаря Юлії Мендель – майже 46 тис. гривень.

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