ОПЗ вийшов за рік на прибуток вперше з 2015

2019 рік виробник аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область), за попередніми даними, закінчив з чистим прибутком 3,092 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

За станом на кінець 2019 року активи заводу склали 4,867 млрд гривень, сумарна дебіторська заборгованість - 98,32 млн гривень, довгострокові зобов'язання - 435,91 млн гривень, поточні зобов'язання - 10,424 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укрнафтобуріння" зробив кращу цінову пропозицію на конкурсі з відбору постачальника давальницької сировини для Одеського припортового заводу.

Тим часом акції МХП впали до рекордного показника з початку 2019 року.