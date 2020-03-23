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23 березня 2020, понеділок, 15:56 20
Економіка 2020-03-23T15:56:41+02:00
Українські Новини
ОПЗ вийшов за рік на прибуток вперше з 2015

ОПЗ вийшов за рік на прибуток вперше з 2015

Елена Литвин
ОПЗ, Одесский припортовый завод, Прибуток, фінансові результати
Одеський припортовий завод Фото: ОПЗ
Одеський припортовий завод Фото: ОПЗ

2019 рік виробник аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область), за попередніми даними, закінчив з чистим прибутком 3,092 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, передають Українські Новини.

За станом на кінець 2019 року активи заводу склали 4,867 млрд гривень, сумарна дебіторська заборгованість - 98,32 млн гривень, довгострокові зобов'язання - 435,91 млн гривень, поточні зобов'язання - 10,424 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укрнафтобуріння" зробив кращу цінову пропозицію на конкурсі з відбору постачальника давальницької сировини для Одеського припортового заводу.

Тим часом акції МХП впали до рекордного показника з початку 2019 року.

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