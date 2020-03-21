В умовах кризи Україна не може виплачувати божевільні суми МВФ, - Бойко

Україні необхідно реструктуризувати зовнішній борг і направити гроші на підтримку економіки і медицини.

Про це співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю, 20 березня, коментуючи кроки, які необхідно зробити для подолання економічних і соціальних наслідків епідемії коронавіруса, пише прес-служба платформи.

Юрій Бойко зазначив, що Україна має ресурси, проте їх потрібно правильно перерозподілити. "Зараз потрібно обов'язково провести реструктуризацію зовнішніх кредитів. Я переконаний, що так буде робити весь світ, і ми не станемо винятком. В умовах такої кризи ми не можемо виплачувати шалені суми МВФ. Ці кошти потрібно спрямувати на підтримку внутрішнього виробника, на підтримку пенсіонерів, на підтримку лікарів і медзакладів, закупівлю необхідних медпрепаратів та обладнання. Лікарі сьогодні як солдати на передовій – вони захищають нас. Від їхньої роботи залежать життя багатьох людей", – наголосив парламентарій.

"Потрібно дати кредити і надати бюджетну підтримку тим підприємствам і галузям, які зупинилися через карантин. Вони повинні платити зарплати людям, і ми обов'язково маємо їх підтримати", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Він зазначив, що парламент ухвалив низку важливих рішень, що стосуються звільнення від штрафів за неплатежі по житлово-комунальним послугам і кредитам для людей, податкових пільг для бізнесу, проте є ще багато чого, що вимагає коректування.

"Наприклад, місцеві бюджети позбавляються плати за землю, і це треба компенсувати з Фонду регіонального розвитку, оскільки вони опиняться у скрутному становищі. Замість того щоб збільшити трансферти регіонам на боротьбу з вірусом, у місцевих бюджетів забрали частину їхніх податкових надходжень, залишивши один на один з пандемією", – сказав Юрій Бойко.

І таких питань, за його словами, безліч, тому владі потрібно вже сьогодні розробляти стратегію виходу з кризи.

"Вже почав проявлятися вплив економічної та фінансової кризи на реальний сектор, сферу послуг та ін. Цілі галузі економіки (авіаційна, туристична, ресторанна і низка інших) були відправлені на карантин. Зрозуміло, що будуть падати обсяги роздрібної торгівлі, додайте сюди поглиблення падіння в промисловості, транспорті, сільському господарстві, зростаюче безробіття, стрімке скорочення доходів населення. Ситуація дуже серйозна. І треба припиняти з'ясовувати стосунки, а сідати всім разом, залучати кращих фахівців і розробляти чіткий план по галузях, по секторах, виходу нашої країни з кризи. Опозиційна платформа - За життя розробила такий антикризовий план підтримки вітчизняної економіки, ми готові ним поділитися. Головне – це врятувати людей і країну", – резюмував Юрій Бойко.

Нагадаємо, продовження коронавірусного карантину до літа обвалить гривню і ВВП.