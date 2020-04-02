Легалізація грального бізнесу дасть бюджету в 2020 ~4,2 млрд для боротьби з наслідками коронавірусу, - експерти

Легалізація грального бізнесу дасть бюджету в 2020 ~4,2 млрд для боротьби з наслідками коронавірусу, - експерт

Держбюджет може отримати 4,2 млрд гривень від легалізації грального бізнесу в 2020 році.

Про це на прес-конференції "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу" повідомив голова аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник в прес-центрі Українських Новин.

За його словами, 3 млрд гривень бюджет може отримати від сплати коштів за ліцензії, оскільки інвестори з початку легалізації закладали необхідні суми на їх придбання.

"Державі сьогодні потрібні десятки мільярдів гривень на медицину, для того, щоб ефективно протистояти коронавірусу, а легалізація грального бізнесу допоможе забезпечити детінізацію економіки", - повідомив Мельник.

Також, однією з причин, через яку важливо легалізувати гральний бізнес, є сигнал для міжнародних інвесторів, що в свою чергу допоможе відкрити фінансування за межами України.

"Чим більше держава надає можливостей для підприємців працювати легально, тим менше коштів витрачається на правоохоронну систему. Більш того, великий бізнес наповнює держбюджет і забезпечує значна кількість громадян роботою".

Також він підкреслив, що на даному етапі слід залишити більшу плату за ліцензію, тим самим обмежити вхід на ринок тих компаній, які не зможуть забезпечити сервіс та безпеку клієнта.

"Україна поки не може собі дозволити мати тіньовий бізнес, тому що подібна система вимагає додаткових витрат на правоохоронну систему. Саме тому від легалізації грального бізнесу уряд виграє двічі. Отримуючи при цьому робочі місця, значно зменшується корупційна складова , а також зменшуються витрати на правоохоронну складову, яка зараз спрямована на боротьбу з кримінальним бізнесом", - зазначив Мельник.

Як повідомляли Українські Новини, легалізація грального бізнесу допоможе пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України.