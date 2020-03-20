Легализация игорного бизнеса позволит смягчить влияние коронавируса на экономику Украины, - эксперты

Легализация игорного бизнеса позволит смягчить влияние коронавируса на экономику Украины, - об этом на пресс-конференции "Легализация игорного бизнеса против коронавируса" сообщил политический и экономический эксперт Валерий Клочок в пресс центре Українських Новин.

"Факты коронавируса, которые мы сегодня имеем - это лишь дополнительный катализатор экономической рецессии, которую мы видим на протяжении последних нескольких месяцев", - отметил Клочок.

По его словам, только в январе-феврале украинский бюджет недополучил около 55 млрд гривен, а по состоянию на середину марта недоначисление плановых показателей госбюджета составляют почти 65 млрд гривен.

"На данный момент правительство задекларировало ряд необходимых мер, которые будут способствовать предотвращению коронавируса. В условиях, в которых Украина находится сегодня, они необходимы. Но обеспечение этих мероприятий ложится на государственный бюджет", подчеркнул он.

Также эксперт сообщил, что Украина будет иметь еще больше негативных последствий в бизнесе с учетом того, что коронавирус в Украине будет усиливать влияние на экономику страны.

"Именно поэтому, власти принимают действенные меры для того, чтобы уже нарабатывать необходимые законопроекты, которые послужат механизмом наполнения госбюджета", - подчеркнул он.

Указывается, что среди важных законопроектов — легализация игорного бизнеса, в которой заложен большой потенциал. Чтобы этот потенциал раскрыть, необходимо снизить налоговую нагрузку на частный бизнес.

"В условиях, когда вводятся ограничения, предприятия закрываются, а работники уходят в отпуск за свой счет, государство обязано иметь дополнительное финансовое обеспечение, чтобы выйти из кризисной ситуации. В этот период именно такие реформы [как легализация игорного бизнеса] могут спасти экономику Украины", - отметил Клочок.

Также он подчеркнул, в игорном бизнесе сможет легально работать около 300 тыс. человек, а это и уплата налогов, и обеспечение рабочих мест.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) на период карантина намерена предоставить 50%-ю льготу на аренду коммунального имущества для малого бизнеса на период карантина.