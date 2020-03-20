Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти

Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію в галузі та створити робочі місця для громадян.

Про це на прес-конференції "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу" повідомив юрист Сергій Назаренко, в прес-центрі Українських Новин.

"Легалізація грального бізнесу і ринку землі є важливим кроком до подолання корупції. Ті кошти, які можуть наповнювати держбюджет поки розподіляються між правоохоронними органами", - повідомив він.

Також він підкреслив, що вийшовши з тіньового ринку, гральний бізнес зможе надати офіційні робочі місця для багатьох громадян.

За його словами, легальний бізнес буде сплачувати податки,тим самим наповнюючи держбюджет, але крім цього на державному рівні захищені працівники і клієнти галузі. У 4 ст. законопроекту №2285Д закладені принципи захисту законних інтересів, життя та здоров'я, а саме, ст. 14 даного законопроекту передбачає, що витрати, які будуть надходити від грального бізнесу будуть розподілені спецфондом в три окремі сфери: медицину, культуру і спорт.

Як повідомляли Українські Новини, Державний бюджет може отримати близько 4,2 млрд гривень від легалізації грального бізнесу в 2020 році.