підписатися на розсилку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти
20 березня 2020, пʼятниця, 15:58 956
Економіка 2020-03-20T18:30:04+02:00
Українські Новини
Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти

Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти

Алина Заика

Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію в галузі та створити робочі місця для громадян.

Про це на прес-конференції "Легалізація грального бізнесу проти коронавірусу" повідомив юрист Сергій Назаренко, в прес-центрі Українських Новин.

"Легалізація грального бізнесу і ринку землі є важливим кроком до подолання корупції. Ті кошти, які можуть наповнювати держбюджет поки розподіляються між правоохоронними органами", - повідомив він.

Також він підкреслив, що вийшовши з тіньового ринку, гральний бізнес зможе надати офіційні робочі місця для багатьох громадян.

За його словами, легальний бізнес буде сплачувати податки,тим самим наповнюючи держбюджет, але крім цього на державному рівні захищені працівники і клієнти галузі. У 4 ст. законопроекту №2285Д закладені принципи захисту законних інтересів, життя та здоров'я, а саме, ст. 14 даного законопроекту передбачає, що витрати, які будуть надходити від грального бізнесу будуть розподілені спецфондом в три окремі сфери: медицину, культуру і спорт.

Як повідомляли Українські Новини, Державний бюджет може отримати близько 4,2 млрд гривень від легалізації грального бізнесу в 2020 році.

Більше новин про:

В Україні провели 700 тестів на COVID-19. Це в 210 разів менше, ніж в Італії
Дніпропетровська область ввела режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Новини
Засновник ICU Костянтин Стеценко - персона року фондового ринку України за версією Stockworld 18:35
У січні від грипу та пневмонії померло більше 600 осіб, - Держстат 18:34
Курс гривні на міжбанку вперше з 10 березня перестав падати і зміцнився на 34 коп 17:48
Регулятор встановив мінімальну плату: для кого вона діятиме? 17:28 Прес-реліз
З Польщі евакуювали поїздами більше 2000 чоловік: призначено додаткові поїзди 17:27
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Легалізація грального бізнесу дозволить пом'якшити вплив коронавірусу на економіку України, - експерти 15:34
Легалізація грального бізнесу дасть бюджету в 2020 ~4,2 млрд для боротьби з наслідками коронавірусу, - експерти 15:43
Легалізація грального бізнесу дозволить усунути корупцію і створити робочі місця, - експерти 15:58
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
більше новин
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
Коронавірус. Фото: freepik
МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві 16:43
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
більше новин
Друга українка померла від коронавірусу в Італії, – МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok