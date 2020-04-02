Легализация игорного бизнеса даст бюджету в 2020 ~4,2 млрд для борьбы с последствиями коронавируса, - эксперты

Госбюджет может получить 4,2 млрд гривен от легализации игорного бизнеса в 2020 году.

Об этом на пресс-конференции "Легализация игорного бизнеса против коронавируса" сообщил глава аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в пресс центре Українських Новин.

По его словам, 3 млрд гривен бюджет может получить от уплаты средств за лицензии, поскольку инвесторы с начала легализации закладывали необходимые суммы на их приобретение.

"Государству сегодня необходимы десятки миллиардов гривен на медицину, для того, чтобы эффективно противостоять коронавирусу, а легализация игорного бизнеса поможет обеспечить детенизацию экономики", - сообщил Мельник.

Также, одной из причин, по которой важно легализовать игорный бизнес, является сигнал для международных инвесторов, что в свою очередь поможет открыть финансирование за пределами Украины.

"Чем больше государство предоставляет возможностей для предпринимателей работать легально, тем меньше средств тратится на правоохранительную систему. Более того, крупный бизнес наполняет госбюджет и обеспечивает значительное количество граждан работой".

Также он подчеркнул, что на данном этапе следует оставить большую плату за лицензию, тем самым ограничить вход на рынок тех компаний, которые не смогут обеспечить сервис и безопасность клиенту.

"Украина пока не может себе позволить иметь теневой бизнес, потому что подобная система требует дополнительных расходов на правоохранительную систему. Именно поэтому легализируя игорный бизнес правительство выигрывает дважды. Получая при этом рабочие места, значительно уменьшается коррупционная составляющая , а также уменьшаются затраты на правоохранительную составляющую, которая сейчас направлена ​​на борьбу с криминальным бизнесом", - отметил Мельник.

Как сообщали Українські Новини, легализация игорного бизнеса поможет смягчить влияние коронавируса на экономику Украины.