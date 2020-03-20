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20 березня 2020, пʼятниця, 15:49 18 Доповнено
Економіка 2020-03-20T19:45:03+02:00
Українські Новини
Директор "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через застуду

Директор "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через застуду

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Андрій Фаворов, Коронавірус, самоізоляція
Андрій Фаворов. Українське фото
Андрій Фаворов. Українське фото

Керівник нафтогазового бізнесу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювалося через простуду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, невелика температура 37,5. Я в відповідності з рекомендаціями та внутрішніми протоколами "Нафтогазу" самоізолювалося, сиджу вдома і мінімізують контакт з усіма, ким можна і не можна. Відчуваю себе чудово", - сказав він.

При цьому Фаворов не повідомив, чи був у нього підтверджений коронавірус.

Він також повідомив, що він планує провести ще тиждень в самоізоляції.

Раніше в ефірі програми "Ехо Москви" батько Фаворова, лікар-епідеміолог, президент і засновник компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов заявив, що його син захворів коронавірусом.

За його словами, Фаворов у суботу (14 березня) відчув нездужання і у нього підвищилася температура, а 16 березня він здав аналізи на коронавірус і отримав позитивний результат.

При цьому Михайло Фаворов зазначив, що 17 березня коронавірусом захворіла також дружина Фаворова (Анастасія Магонова). Він зазначив, що 20 березня у Фаворова та його дружини знизилася температура тіла до звичайної і вони йдуть на поправку.

(Новина доповнена подробицями)

Крім того, в газовому дивізіоні "Нафтогазу" Українським Новинам повідомили, що Фаворов відчув нездужання в п'ятницю, 13 березня.

"На даний момент відчуває себе добре, повністю відновився після хвороби, але, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, продовжує залишатися на домашньому карантині до 27 березня", - повідомили в дивізіоні.

Крім того, в ньому підкреслили, що фінальні результати дослідження, які підтвердять або спростують діагноз, очікується отримати 23-24 березня.

Як повідомляли Українські Новини, друга українка померла від коронавіруса в Італії.

 
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