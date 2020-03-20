Директор "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через застуду

Керівник нафтогазового бізнесу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювалося через простуду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, невелика температура 37,5. Я в відповідності з рекомендаціями та внутрішніми протоколами "Нафтогазу" самоізолювалося, сиджу вдома і мінімізують контакт з усіма, ким можна і не можна. Відчуваю себе чудово", - сказав він.

При цьому Фаворов не повідомив, чи був у нього підтверджений коронавірус.

Він також повідомив, що він планує провести ще тиждень в самоізоляції.

Раніше в ефірі програми "Ехо Москви" батько Фаворова, лікар-епідеміолог, президент і засновник компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов заявив, що його син захворів коронавірусом.

За його словами, Фаворов у суботу (14 березня) відчув нездужання і у нього підвищилася температура, а 16 березня він здав аналізи на коронавірус і отримав позитивний результат.

При цьому Михайло Фаворов зазначив, що 17 березня коронавірусом захворіла також дружина Фаворова (Анастасія Магонова). Він зазначив, що 20 березня у Фаворова та його дружини знизилася температура тіла до звичайної і вони йдуть на поправку.

(Новина доповнена подробицями)

Крім того, в газовому дивізіоні "Нафтогазу" Українським Новинам повідомили, що Фаворов відчув нездужання в п'ятницю, 13 березня.

"На даний момент відчуває себе добре, повністю відновився після хвороби, але, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України, продовжує залишатися на домашньому карантині до 27 березня", - повідомили в дивізіоні.

Крім того, в ньому підкреслили, що фінальні результати дослідження, які підтвердять або спростують діагноз, очікується отримати 23-24 березня.

Як повідомляли Українські Новини, друга українка померла від коронавіруса в Італії.