Т.в.о. президента "Енергоатому" в березні задекларував 600 тис. гривень зарплати

Тимчасово виконуючий обов'язки президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Павло Павлишин у березні задекларував 600 тис. гривень зарплати.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.



Згідно з ними, 16 березня Павлишин задекларував 600,05 тис. гривень зарплати.

Джерелом коштів є роботодавець - "Енергоатом".



Як повідомляли Українськi Новини, 4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Павлишина тимчасово виконуючим обов'язки президента "Енергоатому".



У 2019 "Енергоатом" скоротив виробництво електроенергії на 1,65%, або на 1,398 млрд кВт-год до 83,228 млрд кВт-год порівняно з 2018 роком.



"Енергоатом" є оператором 4 діючих атомних електростанцій, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.