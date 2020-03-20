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  • Т.в.о. президента "Енергоатому" в березні задекларував 600 тис. гривень зарплати
20 березня 2020, пʼятниця, 13:31 7
Економіка 2020-03-20T16:00:03+02:00
Українські Новини
Т.в.о. президента "Енергоатому" в березні задекларував 600 тис. гривень зарплати

Т.в.о. президента "Енергоатому" в березні задекларував 600 тис. гривень зарплати

Валерия Драгомирова
Зарплата, Енергоатом, декларація, Павло Павлишин
Павло Павлишин. Фото: reform.energy
Павло Павлишин. Фото: reform.energy

Тимчасово виконуючий обов'язки президента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Павло Павлишин у березні задекларував 600 тис. гривень зарплати.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 16 березня Павлишин задекларував 600,05 тис. гривень зарплати.
Джерелом коштів є роботодавець - "Енергоатом".

Як повідомляли Українськi Новини, 4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Павлишина тимчасово виконуючим обов'язки президента "Енергоатому".

У 2019 "Енергоатом" скоротив виробництво електроенергії на 1,65%, або на 1,398 млрд кВт-год до 83,228 млрд кВт-год порівняно з 2018 роком.

"Енергоатом" є оператором 4 діючих атомних електростанцій, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і 2 - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

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