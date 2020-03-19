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19 березня 2020, четвер, 18:07 5
Суспільство 2020-03-19T19:30:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні 43 рейси повернуть українців з-за кордону додому

Сьогодні 43 рейси повернуть українців з-за кордону додому

Анна Рудык
Евакуація, Коронавірус, Евакуація українців, Карантин в Україні
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

У четвер, станом на 14:00, міжнародні аеропорти України взяли 16 міжнародних рейсів з українцями, які не встигли повернутися в Україну до закриття кордонів, планується прибуття ще 27 до кінця дня.

Про це йдеться в оперативних даних про прильоти в аеропорти України, наданих міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, передають Українські Новини.

Згідно з ним, до 14:00 було виконано 5 рейсів в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область), по 2 рейси в Одесу і Львів, по 3 рейси до Харкова і Запоріжжя і 1 рейс в Дніпро.

Пасажири поверталися з Шарм-ель-Шейха, Хургади (обидва - Єгипет), Дубай (ОАЕ).

Очікуються туристи з Амстердама, Брюсселя, Тель-Авіва, Веце, Франкфурта, Хана, Будапешта, Дубліна, Відня, Ла-Романи, Шарм-ель-Шейха, Хургади.

у четвер В цілому авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір виконати 5 рейсів в Україну, SkyUp - 19 рейсів, Windrose - 4 рейси, "Азур Ейр Україна" - 9 рейсів, Flydubai (ОАЕ) - 1 рейс і Rayanair (Ірландія) - 4 рейси.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" завтра вивезе українців з Польщі поїздами "Перемишль-Київ".

Раніше 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.

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