Експерти відзначають необхідність включення фармпродукції в перелік перспективних секторів економіки

Експерти відзначають необхідність включення фармацевтичної продукції в перелік перспективних секторів економіки в "Експортній стратегії України".

Про це йдеться у статті "Експортні горизонти для українських ліків" на сайті видання "Економічна правда".

У статті зазначається, що незважаючи на те, що зараз частка фармацевтики в українському ВВП оцінюється майже 1%, в подальшому вона може зрости, при цьому незважаючи на зарегульованість галузі, її потенціал значний.

"Україна щороку покращує свої позиції на світовій фармацевтичній арені. За даними IQVIA (проект MIDAS), у 2018 році український фармринок посів 41 місце серед усіх країн, піднявшись за два роки на п'ять позицій. У Європі Україна посідає 21 місце", — наголошує виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

При цьому зростання ринку можливе в умовах сприятливого економічного та регуляторного поля, щоб зробити стрибок у міжнародному рейтингу, потрібна синергія у стосунках держави та бізнесу.

"За умови посилення уваги держави до певних аспектів регулювання потенціал фармацевтичної галузі може суттєво зрости. Однак, на жаль, в "Експортній стратегії України" фармацевтична продукція не включена до перспективних секторів економіки", — пояснює виконавчий директор Спілки українських підприємців (СУП) Катерина Глазкова.

У статті наголошується, що українські компанії готові інвестувати в розвиток виробництв та розробку препаратів, закрема, сектор лідирує за інтенсивністю інвестицій: на кожну гривню доданої вартості в цій галузі припадає 19 коп. капітальних інвестицій.

За цим показником галузь незначно поступається лише харчовій промисловості.

За словами Катерини Глазкової, за останні п'ять років тільки фармкомпанії-члени СУП інвестували в розвиток галузі близько 400 млн доларів.

Ці інвестиції були зроблені переважно в модернізацію виробництв для підвищення якості продукції.

Компанія "Фармак" з 1995 року інвестувала в модернізацію понад 250 млн доларів, у 2019 році її інвестиції перевищили 40 млн доларів.

За словами технічного директора компанії "Фармак" Андрія Гоя, на дослідження і розробки йде близько 5% від виручки — 15 млн доларів щорічно. Це не враховуючи програми капітальних інвестицій для створення промислових потужностей, лабораторій і технологій, куди компанія направила близько 30 млн доларів.

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