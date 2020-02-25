"Фармак" рассчитывает на переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) рассчитывает на переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине.

Об этом в интервью изданию "Рейтинг" сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.

"У национальных производителей лекарственных средств значительный потенциал. Компании готовы инвестировать в развитие. Над разработками новых препаратов работают ведущие ученые. На наши лекарства есть спрос у населения из-за их качества и доступности. При общей поддержке и внимании государства к определенным аспектам регулирования отрасли, этот потенциал может быть существенно увеличен", - сказал он.

По словам Костюка, украинская фармацевтическая отрасль в основном направлена на разработку и производство генериков, которые по своим свойствам соответствуют иностранным оригинальным лекарствам, но по цене являются более доступными для граждан.

"При этом довольно остро стоит вопрос перехода к мировой практике, которая используется в ЕС и США, - "принципу Болар". Его введение позволит украинским производителям начинать разработку и регистрацию генериков до окончания срока действия патента на оригинальный препарат и выпускать соответствующий продукт на рынок сразу после окончания срока патентной защиты. Реализация указанной практики однозначно будет стимулировать развитие отечественного производства. Сейчас в Верховной Раде находятся на рассмотрении соответствующие законопроекты. Мы надеемся, что после доработки ко второму чтению их примут как Закон", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.