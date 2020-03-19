Мерія спростувала Кличка: план протиепідемічних заходів, про який він говорив у відеозверненні, не приймався

У Київській міській державній адміністрації не знають про прийняття локального плану протиепідемічних заходів для столиці. Принаймні такий висновок можна зробити з відповіді на інформаційний запит Українських Новин до КМДА.

Слід зазначити, що 11 березня в своєму традиційному відеозверненні київський міський Голова Віталій Кличко заявив, що у столиці був прийнятий відповідний документ.

"Друзі! Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень.", - заявив Кличко.

Своєю чергою, в Управлінні з питань цивільного захисту і надзвичайних ситуацій Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомили агентству, що вони подібним документом не володіють.

"На засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 11.03.2020 План протиепідемічних заходів і обмежень не розглядався", - йдеться у відповіді на редакційний запит.

Як інформували Українські Новини, робота столичного метрополітену не буде відновлена ​​навіть з обмеженнями, поки діє карантин. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "UA: Українського радіо".