"Фармак" готовий освоїти випуск необхідних під час епідемії коронавірусу препаратів

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) готовий освоїти випуск необхідних під час епідемії коронавірусу препаратів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Фармак готовий під потреби держави освоїти випуск нових для підприємства препаратів, які можуть бути ефективні в боротьбі проти пандемічного захворювання, в межах технологічних можливостей і в мінімальні терміни", - сказала голова наглядової ради "Фармак" Філя Жебрівська.

Зараз виробництво компанії "Фармак" продовжує роботу в штатному режимі, всі лінії працюють відповідно до планів.

При цьому з метою забезпечення додаткового захисту працівників компанії та членів їхніх сімей і для запобігання поширенню коронавірусу на підприємстві реалізовано низку заходів: співробітники щодня отримують інформацію про основні заходи для захисту від нової коронавірусної інфекції згідно з останніми рекомендаціями ВООЗ та МОЗ; посилено режим санітарії та гігієни і створенио резерв коштів дезінфекції та індивідуального захисту; розроблено алгоритм дій і маршрут супроводу осіб з ознаками ГРВІ.

Також забезпечено максимальний перехід на віддалений режим роботи; обмежено масові зібрання, замість них запроваджено дистанційні наради; припинено відрядження співробітників за кордон, обмежено відрядження в межах України.

При цьому працівники, які повернулися з-за кордону починаючи з 16 березня, протягом 14 днів після повернення в Україну перейшли на віддалений режим роботи (домашня форма).

Крім того, припинено під час карантину навчальні заходи на підприємстві та в цілому, за винятком пов'язаних із виробничою необхідністю; в робочих приміщеннях встановлено дезінфікуючі засоби, посилено заходи санітарії та гігієни; для забезпечення безперебійної роботи підприємства розроблено маршрути і графік централізованого розвезення співробітників компанії з місць їхнього проживання; активно використовується система внутрішніх комунікацій workplace.

Як повідомляли Українські Новини, "Благодійний фонд родини Жебрівських" виділяє 10 млн гривень на протидію поширенню коронавірусу.

Продукція компанії "Фармак" експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в компанії "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.