Незважаючи на визнання люстрації незаконною в Кабміні досі працює 1 "полулюстратор" з зарплатою більше 20 тис. гривень

Незважаючи на визнання люстрації незаконною в Кабміні досі працює 1 "полулюстратор" з зарплатою більше 20 тис.

Кабінет Міністрів України повідомив, що функції з реалізації вимог Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) виконує 1 працівник департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабміну, який отримав за січень-лютий 2020 року заробітну плату в розмірі 47 654,21 гривень.

Про це йдеться у відповіді Кабміну на інформаційний запит Українських Новин.

"За інформацією Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів, функції з реалізації в Секретаріаті Кабінету Міністрів вимог Закону України "Про очищення влади" виконує 1 працівник департаменту. Зазначаємо, що вказана функція не є основною і виконується працівником департаменту паралельно з іншими функціональними обов'язками", - вказано у відповіді.

Також у відповіді Кабміну зазначено, що "фактичні витрати на оплату праці вказаного вище вище працівника департаменту за січень-лютий 2020 року склали 47 654,21 гривень".

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) остаточно визнав український закон "Про очищення влади" (люстрацію) порушують права людини.

Раніше глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявив, що закон про люстрацію порушує права людини.