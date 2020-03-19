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19 березня 2020, четвер, 06:21 16 Документ
Кабмін 2020-03-19T08:15:02+02:00
Українські Новини
Незважаючи на визнання люстрації незаконною в Кабміні досі працює 1 "полулюстратор" з зарплатою більше 20 тис.

Незважаючи на визнання люстрації незаконною в Кабміні досі працює 1 "полулюстратор" з зарплатою більше 20 тис. гривень

Павло Твердохліб
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Люстрація, Очищення влади
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України повідомив, що функції з реалізації вимог Закону України "Про очищення влади" (люстрацію) виконує 1 працівник департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабміну, який отримав за січень-лютий 2020 року заробітну плату в розмірі 47 654,21 гривень.

Про це йдеться у відповіді Кабміну на інформаційний запит Українських Новин.

"За інформацією Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів, функції з реалізації в Секретаріаті Кабінету Міністрів вимог Закону України "Про очищення влади" виконує 1 працівник департаменту. Зазначаємо, що вказана функція не є основною і виконується працівником департаменту паралельно з іншими функціональними обов'язками", - вказано у відповіді.

Також у відповіді Кабміну зазначено, що "фактичні витрати на оплату праці вказаного вище вище працівника департаменту за січень-лютий 2020 року склали 47 654,21 гривень".

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) остаточно визнав український закон "Про очищення влади" (люстрацію) порушують права людини.

Раніше глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявив, що закон про люстрацію порушує права людини.

Джерело : Українські новини
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