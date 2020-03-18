В Україні може зрости кількість постраждалих від небезпечного обладнання, – "Укрэксперт"

Виконавчий директор Асоціації незалежних експертів України "Укрексперт" Олена Лещенко заявила, що Україну очікує хвиля нещасних випадків і травм при експлуатації устаткування підвищеної небезпеки - верстатів на промислових підприємствах, ліфтів, канатних доріг і навіть дитячих атракціонів.

Про це повідомило інтернет-видання "Гордон".

За словами Лещенко, поправки до постанови Кабінету Міністрів України №1107, що прийняті 3 березня, під виглядом дерегуляції знищують всю систему незалежного контролю за небезпечним обладнанням, але не пропонують нічого натомість.

"Раніше обладнання та машини підвищеної небезпеки проходили ретельну експертизу, проводився аналіз матеріальної бази підприємств для виконання робіт, які можуть загрожувати життю або здоров'ю людей - співробітників або споживачів послуг. Якщо все безпечно, власник отримував сертифікат. Однак тепер власники мають право самі оцінювати стан свого обладнання, самі ж заповнюють декларації та подають їх до Держслужби з питань праці, яка не перевіряє цю інформацію. При цьому не передбачено ніякої відповідальності за неправдиві дані, що зазначені в декларації. Навіть технічний аудит в цьому випадку є добровільним, а не обов'язковим. Чи будуть власники витрачати гроші на це під час кризи, якщо можна заощадити, - питання риторичне. Держава фактично самоусунулася від контролю за безпекою людей. Це фактично диверсія!" - вважає виконавчий директор "Укрексперту".

Вона додала, що промисловий парк держави морально й фізично застарів на 80%.

"Хто тепер буде нести відповідальність за хвилю нещасних випадків і зростання кількості постраждалих від небезпечного обладнання? Може бути, Олексій Гончарук, який підписав цю постанову в останні дні свого перебування на посаді глави уряду? Ми підтримуємо дерегуляцію, але розумну та відповідальну, з урахуванням думок всіх представників сфери охорони праці - працівників, які наражаються на ризики, роботодавців і незалежних експертів. Постанову №1107 давно потрібно міняти, особливо в плані скасування дозволів від Держслужби з питань праці. Але лише після того, як буде підготовлена ​​інша модель функціонування системи технічної експертизи та впроваджені нові підходи для забезпечення роботодавцями безаварійної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки", - підкреслила експерт.

Асоціація "Укрексперт" закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля призупинити дію постанови №1107 та розглянути доцільність перебування Ігоря Дегнера на посаді голови Держслужби з питань праці, "як головного "ідеолога" поправок, які можуть призвести до загибелі людей".

"Проти проекту постанови, яке було опубліковано на сайті МЕРТ для обговорення, висловилися 4 179 учасників з 5 269. Експертні організації зверталися з вимогами внести правки до Кабміну, парламенту та Президента. Однак усі наші пропозиції були проігноровані. Більш того, прийнятий документ відрізняється від опублікованого раніше. Постанова була розроблена кулуарно без участі фахівців і прийнято поспішно, з порушенням процедур. Щоб попередити травмування та, не дай бог, загибель людей, ми підготували позов до суду. Наша мета - призупинити дію постанови №1107 до розробки нової системи оцінки", - заявила Лещенко.

Згідно з новими поправками до постанови Кабміну №1107, перелік видів робіт підвищеної небезпеки, для яких потрібні дозволи, скоротився з 18 до 6, а обладнання, машин і механізмів - з 11 до 4.