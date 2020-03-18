подписаться на рассылку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Украине может возрасти количество пострадавших из-за опасного оборудования, – "Укрэксперт"
18 марта 2020, среда, 15:46 828
Экономика 2020-03-18T15:49:01+02:00
Українські Новини
В Украине может возрасти количество пострадавших из-за опасного оборудования, – "Укрэксперт"

В Украине может возрасти количество пострадавших из-за опасного оборудования, – "Укрэксперт"

Сергей Паламаренко
Кабмин, Травмы, Несчастный случай, Елена Лещенко, Ассоциация независимых экспертов Украины, Укрэксперт, Промышленная безопасность
Промышленный парк устарел на 80%. Фото: depositphotos.com
Промышленный парк устарел на 80%. Фото: depositphotos.com

Исполнительный директор Ассоциации независимых экспертов Украины "Укрэксперт" Елена Лещенко заявила, что Украину ожидает волна несчастных случаев и травм при эксплуатации оборудования повышенной опасности – станков на промышленных предприятиях, лифтов, канатных дорог и даже детских аттракционов.

Об этом сообщило интернет-издание "Гордон".

По словам Лещенко, поправки в постановление Кабинета Министров Украины №1107, принятые 3 марта, под видом дерегуляции уничтожают всю систему независимого контроля за опасным оборудованием, но не предлагают ничего взамен.

"Ранее оборудование и машины повышенной опасности проходили тщательную экспертизу, проводился анализ материальной базы предприятий для выполнения работ, которые могут угрожать жизни или здоровью людей – сотрудников или потребителей услуг. Если все безопасно, владелец получал сертификат. Однако теперь собственники имеют право сами оценивать состояние своего оборудования, сами же заполняют декларации и подают их в Госслужбу по вопросам труда, которая никак не проверяет эту информацию. При этом не предусмотрено никакой ответственности за неправду, указанную в декларации. Даже технический аудит в этом случае является добровольным, а не обязательным. Будут ли владельцы тратить деньги на это во время кризиса, если можно сэкономить, – вопрос риторический. Государство фактически самоустранилось от контроля за безопасностью людей. Это фактически диверсия!" – считает исполнительный директор "Укрэксперта".

Она добавила, что промышленный парк государства морально и физически устарел на 80%.

"Кто теперь будет нести ответственность за волну несчастных случаев и рост количества пострадавших из-за опасного оборудования? Может быть, Алексей Гончарук, который подписал это постановление в последние дни своего пребывания на должности главы правительства? Мы поддерживаем дерегуляцию, но разумную и ответственную, с учетом мнений всех представителей сферы охраны труда – работников, которые подвергаются рискам, работодателей и независимых экспертов. постановление №1107 давно нужно менять, особенно в плане отмены разрешений от Госслужбы по вопросам труда. Но только после того, как будет подготовлена другая модель функционирования системы технической экспертизы и внедрены новые подходы для обеспечения работодателями безаварийной эксплуатации оборудования повышенной опасности", – подчеркнула эксперт.

Ассоциация "Укрэксперт" призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля приостановить действие постановления №1107 и рассмотреть целесообразность пребывания Игоря Дегнера на должности председателя Госслужбы по вопросам труда, "как главного "идеолога" поправок, которые могут привести к гибели людей".

"Против проекта постановления, которое был опубликован на сайте МЭРТ для обсуждения, высказались 4 179 участников из 5 269. Экспертные организации обращались с требованиями внести правки к Кабмину, парламенту и Президенту. Однако все наши предложения были проигнорированы. Более того, принятый документ отличается от опубликованного ранее. Постановление было разработано кулуарно без участия специалистов и принято поспешно, с нарушением процедур. Чтобы предупредить травмирование и, не дай бог, гибель людей, мы подготовили иск в суд. Наша цель – приостановить действие постановления №1107 до разработки новой системы оценки", – заявила Лещенко.

Согласно новым поправкам к постановлению Кабмина №1107, перечень видов работ повышенной опасности, для которых требуются разрешения, сократился с 18 до 6, а оборудования, машин и механизмов – с 11 до 4.

Больше новостей о: Кабмин Травмы Несчастный случай Елена Лещенко Ассоциация независимых экспертов Украины Укрэксперт Промышленная безопасность

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Новости
В Роттердаме отменили "Евровидение-2020" из-за коронавируса 16:00
Карантин, школьники. Фото: poliksal.uа
В сети распространили фейк, что детей нельзя выпускать на улицу во время карантина: КГГА опровергла 15:56
Давно известное лекарство может помочь в борьбе с коронавирусом, - ученые 15:53
Fozzy Group не будет вводить ограничения на количество покупок 15:52
В Раде устанавливают с кем мог контактировать заболевший коронавирусом депутат Шахов 15:48
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: Информатор
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных 20:47
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Среди 14 случаев коронавируса в Украине есть депутат Рады, - МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok