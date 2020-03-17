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17 березня 2020, вівторок, 17:21 4
Суспільство 2020-03-17T17:22:01+02:00
Українські Новини
У період карантину McDonald's буде доставляти їжу через Glovo і McDrive

У період карантину McDonald's буде доставляти їжу через Glovo і McDrive

Елена Новикова
Карантин, McDonald's, Glovo, доставка їжі, Карантин в Україні, McDrive
Mcdonald's. Фото: todayifoundout.com
Mcdonald's. Фото: todayifoundout.com

В той час, коли у Києві продовжують працювати деякі стихійні ринки, кав'ярні та кіоски, Компанія McDonald's Ukraine має намір працювати з доставкою їжі через Glovo і McDrive в період карантину. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів прийняв рішення про обмеження роботи всіх закладів громадського харчування для попередження розповсюдження коронавірусу на період з 17 березня по 3 квітня 2020 року, тому McDonald's закриває свої двері в цей період. Згідно з рішенням уряду, українці можуть замовити доставку їжі онлайн, тому ми продовжуємо забезпечувати безконтактні замовлення через додаток Glovo і McDrive", - сказано в ньому.

Наголошується, що компанія посилила заходи безпеки та стандарти якості.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу з 12 березня по 3 квітня.

В рамках карантину уряд вирішив закрити заклади харчування, розваг і послуг і заборонити роботу метрополітену з 17 березня.

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