У період карантину McDonald's буде доставляти їжу через Glovo і McDrive

В той час, коли у Києві продовжують працювати деякі стихійні ринки, кав'ярні та кіоски, Компанія McDonald's Ukraine має намір працювати з доставкою їжі через Glovo і McDrive в період карантину. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів прийняв рішення про обмеження роботи всіх закладів громадського харчування для попередження розповсюдження коронавірусу на період з 17 березня по 3 квітня 2020 року, тому McDonald's закриває свої двері в цей період. Згідно з рішенням уряду, українці можуть замовити доставку їжі онлайн, тому ми продовжуємо забезпечувати безконтактні замовлення через додаток Glovo і McDrive", - сказано в ньому.

Наголошується, що компанія посилила заходи безпеки та стандарти якості.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу з 12 березня по 3 квітня.

В рамках карантину уряд вирішив закрити заклади харчування, розваг і послуг і заборонити роботу метрополітену з 17 березня.