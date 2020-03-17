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  • Обвинувачення Юрієм Луценком з трибуни ООН Януковича в розкраданні $40 млрд було метафорою та оціночним судженням, – представники ексгенпрокурора в суді
17 березня 2020, вівторок, 14:13 163
Судова влада 2020-03-17T15:15:02+02:00
Українські Новини
Обвинувачення Юрієм Луценком з трибуни ООН Януковича в розкраданні $40 млрд було метафорою та оціночним суджен

Обвинувачення Юрієм Луценком з трибуни ООН Януковича в розкраданні $40 млрд було метафорою та оціночним судженням, – представники ексгенпрокурора в суді

Ірина Дорофейчук
ООН, Aver Lex, Віктор Янукович, Юрій Луценко, Генпрокуратура України
Юрій Луценко. Фото: Українське Фото
Юрій Луценко. Фото: Українське Фото

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко через представників фактично відмовився від своїх слів і заявив, що надана їм в травні 2018 року Організації Об'єднаних Націй (ООН) інформація про нібито викрадені 40 млрд доларів США та повернуті в Україну 1,5 млрд доларів США не стосувалася Віктора Януковича особисто, а носила загальний характер.

Як повідомила керуючий партнер Aver Lex, адвокат Ольга Просянюк, що представляє інтереси Віктора Януковича, це сталося 13 березня 2020 року під час чергового судового засідання в рамках розгляду Печерським районним судом м. Києва справи про захист честі, гідності та ділової репутації внаслідок поширення ексгенпрокурором недостовірної інформації.

"Представники Юрія Луценка у суді повідомили, що його заяву з трибуни Генеральної Асамблеї ООН в м. Нью-Йорк 23.05.2018 не стосувалася особисто 4-го Президента України Віктора Януковича. Колишній генпрокурор через своїх представників фактично відмовився від своїх слів і заявив, що надана ООН інформація про нібито викрадені 40 млрд доларів США та повернуті в Україну 1,5 млрд доларів США носила загальний характер, не стосувалася Віктора Януковича особисто, а членів якоїсь злочинної організації, не пов'язаної з ним. Згідно позиції Юрія Луценка, заява носила метафоричний характер і було лише оціночним судженням. Іншими словами, генеральний прокурор фактично збрехав на весь світ з трибуни ООН, ввів в оману не лише українське суспільство, але й ООН", - сказала Просянюк.

Вона нагадала, що Віктор Янукович ніколи не був учасником кримінального судочинства щодо нібито присвоєння 40 млрд доларів США та повернення до бюджету 1,5 млрд доларів США, йому не оголошувалося підозра, він не залучався в якості свідка. А розгляд справи про захист честі та гідності Віктора Януковича затягувався усіма можливими способами. "Судовий розгляд про визнання відомостей недостовірними та про їх спростування тягнеться вже майже 2 роки. За цей час Юрій Луценко жодного разу не з'являвся в суд, щоб особисто підтвердити правдивість свого виступу в ООН", - підкреслила адвокат.

В Aver Lex зазначили, що у разі необхідності підтвердження вищенаведеного готові надати суспільству фрагменти аудіозаписів даного судового засідання, в яких містяться ці факти.

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