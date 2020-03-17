Британська коронавірусна криза триватиме до весни 2021 року і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб

Британська коронавірусна криза триватиме до весни 2021 року і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осі

Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може призвести до госпіталізації 7,9 мільйонів осіб. Про це дізналися репортери британського видання The Guardian за підсумками закритого брифінгу Public Health England (PHE) для високопоставлених чиновників місцевої системи охорони здоров'я.

Документ, роздобутий репортерами, унікальний тим, що керівники британського системи охорони здоров'я, що займаються вірусом, визнали, що очікують його поширення ще 12 місяців. При цьому не виключається можливість, що медики готуються до того, що за цей час 80% британців заразиться коронавірусом.

Професор Кріс Вітт, головний медичний радник уряду, раніше описав цю цифру як найгірший сценарій і припустив, що реальне число виявиться менше цього. Проте, брифінг прояснює, що на четверо з п'яти місцевих жителів "очікує" зараження вірусом.

У документі йдеться: "Очікується, що до 80% населення буде інфіковано COVID-19 протягом наступних 12 місяців, і до 15% (7,9 млн. осіб) може знадобитися госпіталізація".

Як наголошується в журналістському розслідуванні, існує побоювання, що вірус може відродитися в прийдешні осінні або зимові місяці, що означає необхідність планування обмежувальних заходів на тривалий термін. До тих пір, поки не буде розроблена вакцина, а це можливо на термін до 18 місяців, фахівці з планування охорони здоров'я не можуть бути впевнені, що зможуть захистити людей від цієї хвороби.

Як інформували Українські Новини, Верховна Рада запровадила штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину. За прийняття законопроекту №3219 в цілому проголосували 344 депутатів при мінімально необхідних 226.

За порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідеміологічних правил, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, вводиться адмінштраф в розмірі 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. гривень), для посадових осіб - 2-10 тис. неоподатковуваних (34-170 тис. гривень).