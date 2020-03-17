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17 березня 2020, вівторок, 00:25 1
Економіка 2020-03-17T00:26:58+02:00
Українські Новини
Подачу декларацій за 2019 можуть відстрочити до 1 червня через карантин

Подачу декларацій за 2019 можуть відстрочити до 1 червня через карантин

Ольга Фандорина
податки, декларації, Карантин в Україні, Подача декларацій

9 депутатів пропонують Верховній Раді відстрочити подачу декларацій за 2019 рік до 1 червня і звільнити уповноважених на виконання функцій держави осіб від відповідальності за несвоєчасну подачу декларацій у період карантину.

Про це йдеться в законопроекті №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19)", зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Законопроектом пропонується встановити, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які подаються за минулий рік до 1 квітня, в 2020 році подаються до 1 червня.

Також суб'єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію у зв'язку з встановленням на території їх проживання карантинних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації або повідомлення у зазначений період.

Авторами законопроекту виступили голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Ради Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність"), Наталія Королевська ("Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (депутатська група "За майбутнє"), Сергій Вельможний (депутатська група "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс ("Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Залізняк ("Голос") і депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль.

Як повідомляли Українські Новини, погоджувальна рада Ради вирішив скликати позачергове засідання парламенту для розгляду питань боротьби з коронавірусом 17 березня.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавіруса.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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