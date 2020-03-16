У законопроекті про коронавірус пропонують вважати карантин форс-мажором

Крім того, що законопроект про коронавірус рекомендує не брати неустойку за прострочення комунальних платежів на час карантину, 9 депутатів пропонують Верховній Раді віднести юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

Про це йдеться в законопроекті №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусної хвороби (COVID-19)", зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Авторами законопроекту виступили голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Верховної Ради Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність"), Наталія Королевська (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (член депутатської групи "За майбутнє"), Сергій Вельможний (член депутатської групи "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс (фракція "Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") і депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Також депутати пропонують Раді ввести заборону на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Крім того, депутати пропонують встановити, що на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), власник підприємства, установи, організації або уповноважений орган може змінювати режими роботи органів, установ, підприємств, установ, організацій, зокрема прийому і обслуговування фізичних та юридичних осіб.

При цьому інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.