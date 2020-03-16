Портнов закликає бізнес купити лікарням медобладнання для боротьби з вірусом і сам перерахував перший мільйон

Громадський діяч і юрист Андрій Портнов закликав бізнесменів об'єднати фінансові зусилля для боротьби з коронавірусом. Про це він написав на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram

"Друзі, поки держава робить свої антикризові заходи по локалізації вірусу, звертаюся до ділового та бізнес спільноти. Давайте паралельно зберемо гроші і теж допоможемо закупити медичне обладнання та створити умови для лікування людей там, де зможемо.

Завтра я опублікую банківські реквізити, куди можна буде перераховувати кошти, обзвоню друзів та партнерів з пропозицією приєднатися і проведу консультації з авторитетними в медицині людьми про витрачання зібраних коштів. Їх цільове використання та публічний звіт я гарантую своїм словом і репутацією.

Сам вношу на цю ініціативу один мільйон гривень. Приєднуйтесь, друзі, зараз час зосередитися на найважливішому.", - зазначив Портнов.

Як передавали Українські Новини, під час пандемії коронавіруса в Україні і кількох спроб вивезти медичні маски контрабандою, українські супермаркети підняли ціни на них до космічних. Про це українці пишуть в соцмережах і публікують фотографії з шокуючими цінами на раніше копійчаний продукт.

Наприклад, в мережі супермаркетів Novus коробку на 50 масок продають по 1200 гривень, а упаковка на 100 штук з Одеси на сайті Prom.ua продається за 1400 гривень - і це ще зі знижкою.