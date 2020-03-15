Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою

Компанія "Російські залізниці" припиняє повідомлення з Молдавією і Україною з вівторка, 17 березня, з-за спалаху коронавіруса Covid-19. Дана міра є тимчасовою, але остаточна дата відновлення повідомлення поки невідома. Про це повідомляється на сайті компанії, також пасажирам пообіцяли повернути гроші за квитки.

"Згідно з повідомленнями залізниць України і Молдови про закриття залізничного руху з 17 березня в цілях попередження поширення нової коронавирусной інфекції (2019-nCoV) до особливих вказівок призупиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, були скасовані такі рейси в Україну: Москва – Київ, Москва – Одеса, Москва – Миколаїв, Москва – Львів, Москва – Кривий Ріг.

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