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15 березня 2020, неділя, 10:29 7
Суспільство 2020-03-15T10:46:06+02:00
Українські Новини
Українських туристів на курортах Єгипту закрили на карантин

Українських туристів на курортах Єгипту закрили на карантин

Ольга Фандорина
Єгипет, Евакуація, Евакуація українців
Єгипет. Фото: pixabay.com
Єгипет. Фото: pixabay.com

Українських туристів, які відпочивали на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді, закрили на карантин. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфрастурктури України у Фейсбуці.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort5* перебувають на карантині", - йдеться в повідомленні.

В Мининфраструктре відзначили, що після закінчення карантину в разі не виявлення випадків зараження коронавірусом Covid-19 після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну.

"Ми просимо відпочиваючих зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС", - підкреслили в прес-службі відомства.

Як повідомляли Українські Новини, тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані.

Також українцям, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, дозволили проїхати додому.

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