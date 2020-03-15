Українських туристів на курортах Єгипту закрили на карантин

Українських туристів, які відпочивали на єгипетських курортах Шарм-ель-Шейху і Хургаді, закрили на карантин. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфрастурктури України у Фейсбуці.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort5* перебувають на карантині", - йдеться в повідомленні.

В Мининфраструктре відзначили, що після закінчення карантину в разі не виявлення випадків зараження коронавірусом Covid-19 після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну.

"Ми просимо відпочиваючих зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС", - підкреслили в прес-службі відомства.

Як повідомляли Українські Новини, тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані.

Також українцям, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, дозволили проїхати додому.