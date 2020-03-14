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14 березня 2020, субота, 07:01 39 Документ
Кабмін 2020-03-14T08:15:18+02:00
Українські Новини
МЗС заявляє, що святкуватиме День перемоги, незважаючи на заяву Пристайка про протилежне

МЗС заявляє, що святкуватиме День перемоги, незважаючи на заяву Пристайка про протилежне

Тетяна Зотова
Вадим Пристайко , МЗС України, День Перемоги, 9 травня, Міністерство закордонних справ України, День перемоги над нацизмом
День перемоги Фото: 34.ua
День перемоги Фото: 34.ua

Міністерство закордонних справ України, у межах своєї компетенції, візьме участь у підготовці та організації святкування пам‘ятних дат, які відносяться до 75 роковини перемоги у Другій світовій війні. Зокрема - і Дня перемоги. Про таке йдеться у офіційній відповіді на інформаційний запит редаційї ІА Українські Новини до вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

"При відзначенні ювілейних та пам’ятних дат, пов’язаних з подіями Другої світової війни (Дні пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги), роковин початку Другої світової війни та День визволення України від фашистських загарбників), МЗС керується актами Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України...

Україна як член Організації Об’єднаних Націй також керується резолюцією Генеральної Асамблеї А/ЯЕ8/59/26 від 22.11.2004 р., якою 08-09 травня проголошено днями пам’яті і примирення", - зазначається у листі МЗС України.

У офіційному документі вітчизняного зовнішньополітичного відомства також йдеться про те, що у 2020 р. Міністерство закордонних справ України опрацювало підготовлений Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", а також проект постанови Уряду "Про затвердження Порядку проведення меморіальних та урочистих заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", розроблений Українським інститутом національної пам’яті. Передбачається, що після ухвалення постанови, зазначений порядок регламентуватиме терміни проведення підготовчих заходів, дату та час проведення урочистостей, види акцій, що здійснюватимуться в Україні та за кордоном, а також визначить правила використання державних символів України і заборонить використання символіки тоталітарних режимів (комуністичної та націонал-соціалістичної (нацистської) символіки), включаючи символіку держави-агресора.

У той же час, як інформували Українські Новини, Україна не братиме участь в святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня. Про це в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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