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29 лютого 2020, субота, 18:50 9
Політика 2020-02-29T18:51:33+02:00
Українські Новини
Ні, ми не збираємося святкувати 9 травня, — глава МЗС Пристайко про державне свято

Ні, ми не збираємося святкувати 9 травня, — глава МЗС Пристайко про державне свято

Валерия Драгомирова
Вадим Пристайко , Володимир Зеленський, 9 травня, День перемоги над нацизмом
Вадим Пристайко. Скріншот: YouTube/Україна 24
Вадим Пристайко. Скріншот: YouTube/Україна 24

Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня. Про це в інтерв'ю на телеканалі "Україна-24" заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Він сказав, що запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у параді Перемоги в Москві не надходило.

"Наша позиція залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня. Ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, і готові пробачити один одного. Ми вважаємо, що саме в цю сторону повинно йти святкування. Це має бути святкування того, що нарешті континент знаходиться протягом 75 років, якщо не вважати наші шість років війни, у відносному світі", – підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — державне свято і вихідний день в Україні, який відзначається 9 травня, починаючи з 2016 року. Цей пам'ятний день прийшов на зміну радянському Дню Перемоги.

9 квітня 2015 року законопроект № 2539 "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" був прийнятий Верховною Радою України в рамках голосування щодо пакету законопроектів про декомунізацію.

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