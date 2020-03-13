Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавіруса

Кандидат в нардепи по 179 виборчому округу в Харківській області Тетяна Єгорова-Луценко звернулася до Президента Володимира Зеленського та ЦВК з проханням перенести вибори у зв'язку з загальнонаціональним карантином в Україні і пандемією коронавіруса у світі.

- Я бачу занепокоєння людей і небажання брати участь у виборах через оголошення карантину в Україні, - заявила Тетяна Єгорова-Луценко на своїй сторінці в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2670578363175221&id=100006692496150. - Щоб не ставити під загрозу життя і здоров'я більш ніж 150 тисяч виборців заради мандата для одного народного депутата, хочу звернутися до Володимира Зеленського та ЦВК з проханням розглянути можливість перенесення виборів заради безпеки наших громадян.

З аналогічними питаннями до ЦВК звернувся в своєму телеграм-каналі https://t.me/MaxBuzhanskiy/3316 і народний депутат Максим Бужанський.

"Мені дуже незручно турбувати ЦВК, але хотілося б знати, як поєднуються між собою карантин через коронавірус і вибори на 179-му мажоритартному окрузі 15 березня? Хто візьме на себе відповідальність за здоров'я десятків тисяч людей, які в один день зберуться всі разом на виборчих дільницях? Чому ЦВК не виступає з ініціативою відкласти вибори на три тижні у зв'язку з виниклою ситуацією? І ніяк не коментує її, як ніби ніякого карантину немає, і ВООЗ просто жарти жартує щодо пандемії?"

Нагадаємо, ВООЗ оголосила поширення коронавірусу пандемією. Захворювання зафіксовано на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Станом на 12 березня в світі налічується більше 121 тисячі хворих і понад 4 тисячі загиблих від захворювань, викликаних коронавірусом COVID-19. Більшість із загиблих і тих, хто перебуває в критичному стані - люди старшого віку.