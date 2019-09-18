Гендиректор "Укрпочты" Смелянский может возглавить "Укрзализныцю", - СМИ

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассматривается как возможный глава "Укрзализныци".

Об сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правительстве.

4 июля текущего года Кабинет Министров на заседании назначил генеральным директором публичного акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского.

В апреле 2016 года Кабмин назначил гендиректором государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" Смелянского.

В дальнейшем он исполнял обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Укрпочта".

Исполняющий обязанности генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский 2 июля подал заявление об отставке.

Сейчас топ-менеджеру 43 года. У него за плечами дипломы бухгалтера-аудитора и юриста. До того, как он сел в кресло госслужащего, Смелянский был директором по слиянию и поглощению международного банка "Промсвязьбанк" и одновременно - председателем совета директоров еще трех банков. В 2010-2011 гг. руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ "Донгорбанка". В 2014 году вернулся в ПУМБ, чтобы помочь со слиянием с банком "Ренессанс Кредит".

Как сообщали Українські Новини, директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.

Кроме того, Игорь Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделени