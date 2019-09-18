Гендиректор "Укрпочты" Смелянский может возглавить "Укрзализныцю", - СМИ

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассматривается как возможный глава "Укрзализныци".\r\nОб сообщает "Страна" со ссылкой на источник в правительстве. \r\n4 июля текущего года Кабинет Министров на заседании назначил генеральным директором публичного акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского.\r\nВ апреле 2016 года Кабмин назначил гендиректором государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" Смелянского.\r\nВ дальнейшем он исполнял обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Укрпочта".\r\nИсполняющий обязанности генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский 2 июля подал заявление об отставке.\r\nСейчас топ-менеджеру 43 года. У него за плечами дипломы бухгалтера-аудитора и юриста. До того, как он сел в кресло госслужащего, Смелянский был директором по слиянию и поглощению международного банка "Промсвязьбанк" и одновременно - председателем совета директоров еще трех банков. В 2010-2011 гг. руководил слиянием и поглощением банком ПУМБ "Донгорбанка". В 2014 году вернулся в ПУМБ, чтобы помочь со слиянием с банком "Ренессанс Кредит".\r\nКак сообщали Українські Новини, директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.\r\nКроме того, Игорь Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделени\r\n