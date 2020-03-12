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  • В "Сільпо", "Форі" і Fozzy похвалилися, що порожніх полиць і дефіциту у них немає
12 березня 2020, четвер, 15:23 17
Економіка 2020-03-12T16:45:02+02:00
Українські Новини
В "Сільпо", "Форі" і Fozzy похвалилися, що порожніх полиць і дефіциту у них немає

В "Сільпо", "Форі" і Fozzy похвалилися, що порожніх полиць і дефіциту у них немає

Ольга Фандорина
Fozzy Group, дефіцит, Супермаркети

Торгово-промислова корпорація Fozzy Group (Вишневе, Київська область) констатує відсутність дефіциту товарів в своїх магазинах навіть незважаючи на ажіотаж покупців.

Про це Українським Новинам повідомила керівник департаменту корпоративних комунікацій корпорації Ніна Міщенко.

"Магазини працюють в штатному режимі, товари доступні в достатній кількості. Порожніх полиць немає і ми активно працюємо, щоб всім всього вистачало", - повідомила вона.

За її словами, введені перевірки стану здоров'я кожного працівника перед допуском на робоче місце.

Також збільшена частота обробки дезинфікуючим засобом поверхонь, які відносяться до зон користування великою кількістю гостей (каси, ручки візків, вітрини, дверні ручки тощо) і збільшена частота проведення дезінфекції рук всіх працівників магазинів корпорації.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавіруса з 12 березня по 3 квітня.

Fozzy Group об'єднує мережу супермаркетів "Сільпо", магазинів формату "біля дому" "Фора", оптових гіпермаркетів Fozzy, дискаунтера Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазинів електроніки Ringoo, а також Ніжинський консервний завод (ТМ "Ніжин"), птахофабрику ВКФ "Варто".

В Fozzy Group входять ресторани "У Хромого Пола" і "Старомак", "Диван" і La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кухлів і Гачек", Mi piace, Tatami, "Слов'янський двір", Karluv Most, "Фреш-кафе", а також мережа туристичних агентств "Сільпо Вояж".

Згідно з даними реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром корпорації є Володимир Костельман.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2018 року Fozzy Group потрапила під санкції Росії.

У список осіб, проти яких Росія ввела санкції, потрапив власник корпорації Володимир Костельман.

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