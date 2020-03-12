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  • Group DF вважає незаконним призначення Кабміном в.о. директора ЗТМК Лубенникова і оскаржить його в суді
12 березня 2020, четвер, 14:40 12
Економіка 2020-03-12T16:30:03+02:00
Українські Новини
Group DF вважає незаконним призначення Кабміном в.о. директора ЗТМК Лубенникова і оскаржить його в суді

Group DF вважає незаконним призначення Кабміном в.о. директора ЗТМК Лубенникова і оскаржить його в суді

Александр Дмитриенко
Group DF, ЗТМК, Кабмін, Сивак
Group DF. Фото: groupdf.com
Group DF. Фото: groupdf.com

Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF вважає незаконним призначення Кабінетом Міністрів виконуючим обов'язки директора товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Сергія Лубенникова і оскаржить це рішення в суді.

Про це йдеться в повідомленні групи, передають Українські Новини.

"Group DF заявляє, що інформація про зміну директора ТОВ "ЗТМК", поширена в кількох медіа, повністю не відповідає дійсності. Наголошуємо, що на сьогодні єдиним повноважним директором ТОВ "ЗТМК" залишається Володимир Сивак, обраний на загальних зборах учасників, які відбулися 14 листопада 2013 року", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що діяльність ТОВ "ЗТМК" здійснюється на підставі норм Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", статуту ТОВ "ЗТМК" та інших законодавчих актів.

Відповідно до норм чинного законодавства України, призначення директора або виконуючого обов'язки директора здійснюється не розпорядженням уряду, а виключно шляхом прийняття рішення учасниками товариства - Фондом державного майна і іноземною компанією TOLEXIS TRADING LIMITED на загальних зборах учасників ТОВ "ЗТМК".

При цьому таке рішення приймається виключно голосуванням з обов'язковим дотриманням порядку і процедури проведення загальних зборів учасників.

"З метою захисту своїх законних інтересів компанія TOLEXIS TRADING LIMITED, яка володіє 49% ТОВ "ЗТМК", звернеться до суду з позовом про визнання недійсним розпорядження Кабінету Міністрів від 26 лютого 2020 №165-р "Про погодження призначення Лубенникова С. В. виконуючим обов'язки директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що вчинення будь-яких неправомірних дій з призначення директора або виконуючого обов'язки директора з порушенням законодавчо встановленої процедури порушує права іноземного інвестора.

"Group DF зазначає, що призначення директора або в.о. директора незаконним способом створить додаткову соціальну напруженість на підприємстві і призведе до прямих збитків на підприємстві, оскільки блокується процес підписання зовнішньоекономічних контрактів і виконання зобов'язань заводу перед іноземними клієнтами", - йдеться в повідомленні.

Group DF звертається до нового уряду і ФДМУ з проханням приймати виключно виважені законні рішення, які не призведуть до погіршення ситуації на "ЗТМК" і не зашкодять людям, які працюють на підприємстві.

У повідомленні наголошується, що комбінат працює в штатному режимі і повністю виконує і планує надалі виконувати зобов'язання перед партнерами, підрядниками, персоналом і державою.

Як повідомляли Українськi Новини, у травні 2019 року Заводський районний суд Запоріжжя виправдав обвинуваченого в розтраті 492 млн гривень директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака.

У вересні 2016 року співробітники НАБУ затримали Сивака за підозрою в розтраті 492 млн гривень компанії-співвласника комбінату Tolexis Trading Limited.

Солом'янський райсуд Києва заарештував Сивака, але він вийшов на свободу під заставу в 5 млн гривень.

Наприкінці 2012 року ФДМУ вибрав недержавним учасником казенного підприємства "Запорізький титано-магнієвий комбінат" компанію Tolexis Trading Limited.

22 лютого 2013 року, між сторонами було підписано договір про створення ТОВ "ЗТМК".

ЗТМК - єдиний виробник губчастого титану в Україні.

51% підприємства належить державі, 49% - Group DF через компанію Tolexis Trading Limited.

 

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