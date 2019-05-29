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29 травня 2019, середа, 19:00 7
Політика 2019-05-29T19:20:56+03:00
Українські Новини
Суд виправдав обвинуваченого в розтраті директора ЗТМК Сивака

Суд виправдав обвинуваченого в розтраті директора ЗТМК Сивака

Заводський районний суд Запоріжжя виправдав обвинуваченого в розтраті 492 млн гривень директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сівака.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЗТМК.

Суд прийняв рішення 29 травня

"У нас не було ніяких сумнівів у перемозі. Справа повністю сфабрикована, тому рішення суду закономірно. Цим рішенням суд підтвердив, що висунуті антикорупційними органами звинувачення не мають жодної правової підстави і були спробою НАБУ здійснення політичної розправи. Ми розуміємо, що рішення суду не остаточне, і прокуратура буде його оскаржувати в апеляції, але ми впевнені в невинності Володимира Сивака і готові це довести в будь-якому іншому українському або міжнародному суді", – повідомив адвокат Сивака Андрій Смирнов.

За словами Смирнова, крім голослівних заяв керівників антикорупційних органів, у них не було ніяких реальних доказів вини директора ЗТМК.

"За рік досудового слідства і три роки судових слухань антикорупційні органи так і не надала суду жодних доказів провини Сивака. Всі без винятку свідки і експерти, яких сторона обвинувачення залучила для дачі свідчень проти Сивака, спростували висунуті звинувачення і підтвердили правомірність дій директора підприємства", – додав Смирнов

Також прес-служба повідомляє, що Солом'янський суд Києва своїм рішенням від 21 травня 2019 визнав дії НАБУ про проведення обшуків і вилучення речей і документів у справі за ЗТМК незаконними.

Обшуки були проведені в офісах низки юридичних осіб, які на думку слідства були пов'язані з ЗТМК.

За результатами судового розгляду суд зобов'язав НАБУ повернути вилучені в процесі обшуків документи та техніку зі списку речових доказів.

Рішення Солом'янського суду від 21 травня 2019 про незаконність дій НАБУ є вже шостим аналогічним рішенням по цій справі, за два роки досудового слідства, яке триває з 2017 року, суд зобов'язав НАБУ повернути майже всі вилучені речі і документи

Як повідомляли Українські Новини, за словами адвоката, САП затягувала судовий розгляд стосовно обвинуваченого в розтраті 492 млн гривень директора ЗТМК.

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