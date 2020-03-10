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10 марта 2020, вторник, 20:01 520
Силовые структуры 2020-03-10T20:01:10+02:00
Українські Новини
Контрабанду запчастей к бронетехнике и военной авиации на 1 млн долларов пытались вывезти из Украины

Контрабанду запчастей к бронетехнике и военной авиации на 1 млн долларов пытались вывезти из Украины

Ярина Вацяк
Контрабанда, Военная техника, Запчасти, Комплектующие
Контрабанда. Фото: СБУ
Контрабанда. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконного вывоза за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на сумму более 1 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передают Українські Новини.

В частности, СБУ блокировала механизм вывоза за границу товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Согласно следствию, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из России агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам.

На территории Украины злоумышленники легализовали запчасти через изготовления фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественного производства.

В частности, злоумышленники действовали в интересах страны-агрессора.

Отмечается, что они отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Правоохранители задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь".

Среди изъятых товаров военного назначения идентифицировано станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более 1 млн долларов.

Действия инкриминируются ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.

Контрабанда запчастей. Фото: СБУКонтрабанда запчастей. Фото: СБУ

Контрабанда из Украины . Фото: СБУКонтрабанда из Украины . Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, в "Борисполе" мужчины попались на попытке вывезти в РФ комплектующие для военных самолетов.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что контрабандные запчасти для военной техники поставлялись из России на завод "Кузница на Рыбальском" (Киев) и успешно были установлены на бронетранспортеры.

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