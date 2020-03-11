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11 березня 2020, середа, 11:39 381
Суспільство 2020-03-11T13:30:03+02:00
Українські Новини
Ексмер Ірпеня вимагає у МОЗ ввести карантин

Ексмер Ірпеня вимагає у МОЗ ввести карантин

Тетяна Зотова
Володимир Карплюк, Ірпінь, Олексій Гончарук, Ірина Федорів
Колишній мер міста Ірпінь Київської області Володимир Карплюк Фото: Українське фото
Колишній мер міста Ірпінь Київської області Володимир Карплюк Фото: Українське фото

11 березня ексмер Володимир Карплюк на своїй сторінці у Facebook опублікував вимогу до МОЗ оголосити карантин та розробити подальшу стратегію боротьби з коронавірусом, мотивуючи це тим, що Україна не готова до пандемії. Карплюк вимагає у влади передати  в Ірпінь мінімум 500 тестів на коронавірус та обіцяє ввести безстроковий карантин в Ірпені з 23 березня у разі відсутності дій з боку держави, інформує портал provokator.info.

Разом із тим  колишній  голова  вимагає  кошти   на  фінансування реконструкції   інфекційного відділення як від держави,  так і  від  підприємців міста  Ірпінь.

Дана заява викликала ряд обурень в соцмережах, адже Володимир Карплюк давно не має жодного відношення до управління містом і не  має   права оголошувати карантин,  а тим  більше   вимагати кошти у держави та  підприємців міста.  Мешканці Ірпеня наголошують на тому,  що не  потрібно було будувати набережні,  а направляти ці кошти  на  будівництво  та реставрацію лікарень.

Це  уже не  перший раз,  коли Володимир Карплюк говорить та вирішує  від  імені  діючої  влади.  13   листопада ексмер заблокував роботу Ірпінської міської ради, підбуривши працівників  до  оголошення  бойкоту. Про це на сторінці в Facebook повідомив політичний експерт Микола Спірідонов.

За його словами, бойкот депутатів Ірпінської міськради 13 листопада пов’язаний із кримінальними справами, які прокуратура завела на Володимира Карплюка.

Нагадаємо, ексмер Володимир Карплюк фігурує у багатьох кримінальних справах,  зокрема, у  розтраті бюджетних коштів, за яку постане перед судом  23  березня. Цікавим є і той факт, що засідання суду припадає на дату оголошення Карплюком карантину в Ірпені. Таким чином, у разі введення карантину, судове засідання змушені будуть відмінити.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні минулих березневих свят колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук полетів Португалію з колишнім скандальним мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Про це в блозі на сайті "Української правда" написала журналіст і викладач Ірина Федорів.

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