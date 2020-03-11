Топ-менеджмент Укргазбанку відмивав для Маркарової нелегальні доходи, - депутат

Народний депутат із фракції "Слуга народу", а в недалекому минулому – журналіст-розслідувач Олександр Дубінський звинуватив екс-главу Мінфіну Оксану Маркарову у фінансових зловживаннях. Про це парламентарій написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Вважаю, що у зв'язку з відставкою міністра фінансів Маркарової і такими, що розкриваються багатомільярдними схемами з ОВДП, правоохоронцям слід звернути увагу на зв'язок екс-міністра фінансів з топ-менеджментом державного Укргазбанку, який був ланкою в ланцюзі відмивання нелегальних доходів Маркарової і її родини", - вказав Дубінський.

Нардеп вважає, що для переведення в готівку коштів в інтересах сім'ї Маркарової використовувалася схема "депозитних бонусів", коли за розміщення великих вкладів виплачувалися фіктивні мільйонні премії топам Укргазбанку, що переводилися у готівку, і виплачувалися екс-міністру.

Бонуси нараховувалися за великі залишки на рахунках держкомпаній і виплачувалися, наприклад, через дружину одного з членів правління Укргазбанку, яка працює ФОП-перукарем.

"Аналогічна схема масово реалізовувалася в регіонах, через обласні дирекції Укргазбанку", - підкреслив у своїй замітці Олександр Дубінський.

Він констатував, що дану справу розслідує НАБУ, а всі матеріали можна витребувати для вивчення новому генпрокурору.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата екс-міністра фінансів Оксани Маркарової у лютому становила 43,2 тисячі гривень, в той час як у грудні вона заробила 66 тисяч гривень. Заробітна плата її заступників - від 44,6 тис. до 67 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 111,6 тис. гривень.