УЄФА не планує переносити Чемпіонат Європи з футболу-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), як головний орган управління континентальним футболом офіційно заявив про те, що не планує на даний момент переносити проведення європейського футбольного чемпіонату через спалах коронавірусу.

"Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. УЄФА знаходиться на зв'язку з представниками міжнародної та місцевої влади щодо ситуації з коронавірусом. Зараз немає необхідності міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем", - заявили в прес-службі УЄФА.

10 березня з'явилася інформація про те, що футбольні асоціації кількох країн звернулися в УЄФА з проханням перенести Євро-2020 на літо 2021 у зв'язку зі спалахом коронавіруса.

Як повідомлялося, Національна збірна України з футболу проведе дві найближчі товариські гри зі збірними Франції та Польщі без присутності глядачів.