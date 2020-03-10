Футбольний матч між національними командами Франції та України пройде "за зачиненими дверима"

Товариський матч між збірними Франції та України пройде за порожніх трибун. Про це заявив Президент французької федерації футболу Ноель Ле Гре, повідомляє портал europe1.fr.

При цьому глава ФФФ підтвердив, що обидві товариські гри "Ле Бльо" проти України і Фінляндії в кінці березня відбудуться без глядачів у зв'язку з епідемією коронавируса COVID-19.

Через поширення вірусу, у Франції до 15 квітня діє заборона на проведення масових заходів.

"Значні фінансові витрати "поставлені на карту", але пріоритетним питанням є здоров'я", - продовжив Ноель Ле Гре, зазначивши, що йому довелося "почекати", щоб дізнатися, які заходи будуть прийняті на фіналы Кубка Франції, запланованого на 25 квітня так само в Сен-Дені.

У минулий понеділок уряд Франції ухвалив обмежувальні заходи, заборонивши збори більше 1 тис осіб для боротьби з поширенням нового коронавыруса, який, як повідомляється, заразив у Франції понад 1600 осіб.

Поєдинок діючих чемпіонів світу та команди Андрія Шевченка відбудеться на Стад де Франс в Парижі 27 березня.

Як інформували Українські Новини, через коронавірус збірна України проведе товариську зустріч зі збірною Польщі за порожніх трибун.