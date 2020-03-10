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10 березня 2020, вівторок, 15:57 10
Політика 2020-03-10T16:45:01+02:00
Українські Новини
Коломойський не буде постачати газ ОПЗ

Коломойський не буде постачати газ ОПЗ

Ярина Вацяк
ОПЗ, Ігор Коломойський, Укрнафтобуріння
ОПЗ. Фото: podrobnosti.ua
ОПЗ. Фото: podrobnosti.ua

Спостережна рада великого виробника аміаку і карбаміду Одеського припортового заводу (ОПЗ, Одеська область) скасувала конкурс з відбору постачальника давальницької сировини для підприємства.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щурик, передають Українські Новини.

"Спостередна рада ОПЗ скасувала конкурс на відбір давальця, незважаючи на привабливі пропозиції учасників. Як я і казав раніше, спостережна рада навмисно створювала умови для зриву конкурсу. Сподіваюся, що ці факти найближчим часом будуть вивчатися правоохоронними органами", - написав він.

За словами Щурикова, якби було прийнято пропозицію "Укрнафтобуріння", то цей договір надав би можливість не тільки виправити фінансове становище ОПЗ, але й розрахуватися зі значною кількістю заборгованості підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, на початку березня приватне акціонерне товариство "Укрнафтобуріння" за результатами фінального етапу конкурсу зробив найкращу цінову пропозицію на конкурсі з відбору постачальника давальницької сировини для ОПЗ. Водночас офіційний результат мав бути оприлюднений 10 березня.

У конкурсі брали участь наступні компанії: IBE Trade (США), Basis Trade AG (Швейцарія), MADDOX SA (Швейцарія), а також українські компанії: ТОВ "Тех Пром Газ", ТОВ "Торговий Дім "Сокар Україна", "Укрнафтобуріння", ТОВ "Південь Газ" та ТОВ "Агро Газ Трейдинг".

У січні ОПЗ оголосив конкурс з відбору постачальника давальницької сировини.

99,5667% акцій ОПЗ належить державі і управляється Фондом державного майна.

44,9% акцій "Укрнафтобуріння" належить кіпрській Deripon Comercial Ltd, по 22,5% - британським Ares Systems Ltd і Ariana Bussines Ltd, ще 10% належить нідерландській компанії JKX Ukraine B. V.

За твердженням колишнього голови депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді Віталія Хомутинніка, "Укрнафтобуріння" афільована з ним і бізнесменом Ігорем Коломойським.

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