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10 березня 2020, вівторок, 11:18 15
Суспільство 2020-03-10T14:15:04+02:00
Українські Новини
На сході України вперше пройде фестиваль європейського кіно

На сході України вперше пройде фестиваль європейського кіно

Валерия Драгомирова
Кіно, Схід України, Фестиваль європейського кіно
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Портрет дівчини у вогні". Фото: Arthouse Traffic

З 19 березня по 1 квітня 2020 за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні відбудеться перший Фестиваль європейського кіно в Маріуполі, Бердянську, Слов'янську, Краматорську, Мелітополі та Сєвєродонецьку. Про це повідомляє пресслужба Arthouse Traffic.

У програмі заходу – шість фільмів-тріумфаторів європейських фестивалів, що демонструють мультикультурність Європи та її громадян і допомагають прийняти себе та інших через мистецтво. Гасло фестивалю – "Сприймай та приймай". Виконавцем проєкту виступить компанія Arthouse Traffic.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 19 березня у Маріуполі. Першою глядачам покажуть іспанську комедію "Чемпіони", лауреата національної премії Гойя. Її головний герой – засуджений до громадських робіт тренер з баскетболу, який отримує завдання зробити чемпіонів з команди людей з ментальними порушеннями.

З програми Каннського кінофестивалю також продемонструють французьку мелодраму "Портрет дівчини у вогні", що розповідає про кохання двох жінок у Бретані кінця XVIII століття.

"Робота без авторства" – німецька драма, заснована на біографії німецького художника Герхарда Ріхтера, чиє дитинство припало на нацистські роки. Стрічка отримала премію молодіжного журі Венеціанського кінофестивалю.

Головні герої трагікомедії "Зимові мухи" – двоє непосидючих хлопців-підлітків, які вирушають у непросту подорож, що зрештою перетворюється на історію дорослішання. Світова прем'єра стрічки відбулася на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де Олмо Омерзу отримав премію як найкращий режисер.

Фантастична сатира "Діамантіно" розповідає про шалену одіссею суперзірки футболу Діамантино, який зовні підозріло схожий на Кріштіану Роналду. Цей португальський фільм став переможцем програми "Тиждень критики" Каннського кінофестивалю.

Трагікомічне роуд-муві "Король бельгійців" відправляє у подорож короля Бельгії – йому доведеться повертатись із Туреччини додому сушею через усі балканські кордони. Стрічка відзначена Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та претендувала на звання найкращої комедії за версією Європейської кіноакадемії.

Частина показів відбудеться мовою оригіналу з українськими субтитрами, а деякі фільми глядачам представлять кінокритики Олександр Гусєв та Анна Дацюк.

Також у рамках фестивалю 19 березня у Маріуполі відбудеться круглий стіл про можливості залучення фондів для розвитку регіональних культурних заходів та досвід Європейського Союзу. Фестиваль розпочинає серію кінопроєктів, що в майбутньому пройдуть у різних регіонах України.

Афіша. Фото: Arthouse TrafficАфіша. Фото: Arthouse Traffic

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