підписатися на розсилку
24.8 25.78
27.85 29.33
˟
ONLINE
10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

10 березня 2020, вівторок, 10:15 8
Економіка світу 2020-03-10T10:34:55+02:00
Українські Новини
Чорний понеділок: фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року

Чорний понеділок: фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року

Надежда Комендантова
Фондовий ринок, Світова економічна криза, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, світова криза
Нью-Йоркська фондова біржа. Фото: wikipedia.org
Нью-Йоркська фондова біржа. Фото: wikipedia.org

За результатами торгів 9 березня світові фондові індекси рекордно обвалилися.

Як пише Економічна правда, після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні азіатські, європейські та американські індекси, торги в США вперше з 2008 року були призупинені на 15 хвилин.

Першими відреагували азіатські біржі. Nikkei 225 - один з головних фондових індексів Японії - втратив 5%.

Найважливіший індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 на початку торгів впав майже на 9%, до 6000 пунктів, але згодом трохи відновився - падіння становило 7%. Торги були гіршими на біржі з часів глобальної фінансової кризи 2008 року, пише The Guardian.

Німецький DAX втратив 8%. Фондовий індекс Італії впав сильніше інших в Європі - на 12% - за даними Bloomberg.

Американські фондові ринки теж відкрилися обвалом: в перші хвилини торгів індекс S&P 500 знизився на 6,9%, Dow Jones - на 7%. Через таке різке падіння вперше з часів фінансової кризи 2008 року торги на 15 хвилин було призупинено.

За підсумками торгового дня в США американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2013,76 пункту - 7,79%. Це його найзначніше скорочення за день з жовтня 2008 року.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, втратив 225,81 пункту - 7,60%. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 624,94 пункту - 7,92%. Для S&P 500 і Nasdaq це найгірший результат за підсумками сесії з грудня 2008 року.

Нафтогазові і фінансові корпорації увійшли в число компаній, акції яких впали найзначніше за підсумками торгів в США.

Індекси світових фондових ринків пішли вниз слідом за найсильнішим обвалом цін на нафту після провалу переговорів ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти в умовах падіння попиту через коронавірус.

ОПЕК пропонувала додатково знизити видобуток на 1,5 млн барелів на добу до кінця 2020 року. Однак проти цієї пропозиції виступили Росія і Казахстан.

Як повідомляли Українські Новини, На тлі стрімкого поширення коронавіруса в світі, змінюються ціни на нафту, а основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалилися на тлі зриву угоди про видобуток нафти в рамках ОПЕК+ і поширенні коронавіруса.

Більше новин про: Фондовий ринок Світова економічна криза Спалах коронавірусу Епідемія коронавірусу світова криза

В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня
НБУ обвалив гривню після святкових вихідних: офіційний курс валют
Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі падають третій тиждень поспіль 11:22
Кадр з фільму
На сході України вперше пройде фестиваль європейського кіно 11:18
Рубль почав падати в обмінниках Києва після свят 10:57
Скорочення витрат на Президента: ДУС розповіло, чи виконає обіцянку Зеленського 10:43 Документ
Котирування акцій Ferrexpo продовжили падіння 10:33
більше новин
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали 07:00
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
Епідемія коронавірусу: МЗС опублікував рекомендації для українців за кордоном 12:00
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Інтерв’ю Зеленського в The Guardian демонструє моральну потворність влади, – Білецький 17:11
більше новин
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post
Кількість заражених коронавірусом наближається до 110 тис. Дані на 9 березня 08:40 Карта
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро - поранені 08:16
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Катар заборонив в'їзд туристам з 14 країн через коронавірус 10:44
Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень 20:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok