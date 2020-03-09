У Солом'янському районі Києва затопило двір через прорив каналізації

Сьогодні вранці, 9 березня, в Києві відбулося затоплення припаркованих автомобілів у дворі по вул. Пулюя (Солом'янський район). Про це повідомляють користувачі Facebook в групі "Київ Автомобільний", публікуючи відповідні фотографії.

На опублікованих фото можна бачити, що автомобілі на великій ділянці затоплені майже до половини водою з каналізації.

"Не добрий ранок видався на вул. Пулюя, 1...", - підписали фотографії в групі.

Двір затопило через прорив каналізації в Києві. Фото: Київ Автомобільний/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці лютого в Києві через сильний дощ, і прорив труби утворився потоп біля метро "Сирець".

Також у січні масштабний прорив магістрального трубопроводу стався на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, підтоплено торговий центр Осеап Plaza. 13 січня, в столичному Торгово - розважальному центрі Ocean Plaza ввечері екстрено евакуювали людей.

А 16 січня торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві відновив роботу після ліквідації наслідків прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі.