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07 березня 2020, субота, 07:30 6 Інфографіка
Суспільство 2020-03-07T08:15:01+02:00
Українські Новини
Сім зручних способів передати показники лічильників води для киян

Сім зручних способів передати показники лічильників води для киян

Елена Новикова
Київводоканал, Лічильники, Встановлення лічильників, Тариф на воду, Холодна вода, Гаряча вода, показники лічильників
Лічильник на воду. Фото: facebook.com/kyivenerg
Лічильник на воду. Фото: facebook.com/kyivenerg

Незважаючи на те, що тарифи на холодну воду в березні знову подорожчають, наявність лічильника на воду в квартирі допоможе трохи заощадити. Лічильники дозволяють платити виключно за обсяг спожитої води та дають можливість самостійно контролювати її витрати. Про те, куди можна звернутися для установки лічильника, а також про те, які є способи передачі показників, йдеться в повідомленні пресслужби Київводоканалу.

Для того, щоб встановити лічильник, необхідно звернутися в сервісний центр. На сайті можна знайти список послуг, актуальні ціни, графік роботи сервісного центру та всі необхідні контакти.

Передати показники лічильників холодної та гарячої води можна:

  • в особистому кабінеті;
  • на сайті;
  • за допомогою Viber-бота;
  • за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;
  • за допомогою Telegram-бота в додатку;
  • у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також в Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
  • записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті в банківських установах.

Як подати показання лічильників. Інфографіка: Facebook/КиївводоканалЯк подати показання лічильників. Інфографіка: Facebook/Київводоканал

Але важливо пам'ятати, що дані лічильника необхідно вносити регулярно з 5 числа і до останнього дня календарного місяця.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 по 4 число показники лічильників не приймаються, так як триває оновлення баз і формування нових платіжок.

Також як і коли необхідно проводити перевірку лічильників.

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