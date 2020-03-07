Сім зручних способів передати показники лічильників води для киян

Незважаючи на те, що тарифи на холодну воду в березні знову подорожчають, наявність лічильника на воду в квартирі допоможе трохи заощадити. Лічильники дозволяють платити виключно за обсяг спожитої води та дають можливість самостійно контролювати її витрати. Про те, куди можна звернутися для установки лічильника, а також про те, які є способи передачі показників, йдеться в повідомленні пресслужби Київводоканалу. Для того, щоб встановити лічильник, необхідно звернутися в сервісний центр. На сайті можна знайти список послуг, актуальні ціни, графік роботи сервісного центру та всі необхідні контакти. Передати показники лічильників холодної та гарячої води можна: в особистому кабінеті; на сайті; за допомогою Viber-бота; за телефоном контакт-центру (044) 202-0202; за допомогою Telegram-бота в додатку; у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також в Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ); записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті в банківських установах. Як подати показання лічильників. Інфографіка: Facebook\/Київводоканал Але важливо пам'ятати, що дані лічильника необхідно вносити регулярно з 5 числа і до останнього дня календарного місяця. Як повідомляли Українські Новини, з 1 по 4 число показники лічильників не приймаються, так як триває оновлення баз і формування нових платіжок. Також як і коли необхідно проводити перевірку лічильників.