Сім зручних способів передати показники лічильників води для киян

Незважаючи на те, що тарифи на холодну воду в березні знову подорожчають, наявність лічильника на воду в квартирі допоможе трохи заощадити. Лічильники дозволяють платити виключно за обсяг спожитої води та дають можливість самостійно контролювати її витрати. Про те, куди можна звернутися для установки лічильника, а також про те, які є способи передачі показників, йдеться в повідомленні пресслужби Київводоканалу.

Для того, щоб встановити лічильник, необхідно звернутися в сервісний центр. На сайті можна знайти список послуг, актуальні ціни, графік роботи сервісного центру та всі необхідні контакти.

Передати показники лічильників холодної та гарячої води можна:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота в додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також в Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті в банківських установах.

Як подати показання лічильників. Інфографіка: Facebook/Київводоканал

Але важливо пам'ятати, що дані лічильника необхідно вносити регулярно з 5 числа і до останнього дня календарного місяця.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 по 4 число показники лічильників не приймаються, так як триває оновлення баз і формування нових платіжок.

Також як і коли необхідно проводити перевірку лічильників.