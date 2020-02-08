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08 февраля 2020, суббота, 08:25 525
Общество 2020-02-08T08:25:07+02:00
Українські Новини
Очередное повышение тарифов: сколько заплатят за коммуналку украинцы уже в марте

Очередное повышение тарифов: сколько заплатят за коммуналку украинцы уже в марте

Анна Рудык
Тарифы на воду, НКРЭКУ, Коммунальные тарифы, Тарифы на воду в Киеве
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua

Февраль для украинцев снова принес сюрприз, однако, не совсем приятный - очередное подорожание коммуналки. В этот раз оно коснулось холодной воды, тарифы на которую подскочили на 6-20% уже с этого месяца. О том, сколько придется отдать за воду уже в марте, пишет Сегодня.

Как известно, стоимость воды в разных городах отличается в разы. Главная причина, по словам экспертов рынка коммунальных услуг, – это разные условия подготовки воды и доставки ее до потребителя, "в кран". Кстати, совсем недавно, в октябре прошлого года, водоканалы уже поднимали суммы в платежках.

А почти 10 лет назад президент Украины распорядился сделать тариф на воду одинаковым по всей стране, но его поручение чиновники спустили на тормозах. Ибо там, где вода стоит дешево, повышать тарифы незаконно, а там, где она дорогая, расходы водоканалов должен кто-то дотировать, либо государство, либо местные власти.

"В городах, расположенных на берегах рек, вода близко, в степных городах – вода далеко, ее нужно транспортировать порой за сотню километров. Часто воду добывают из подземных водных горизонтов, расположенных на глубине сотен метров, это совсем другие затраты. Поэтому объективно себестоимость воды разная. Вопрос в другом: насколько она обоснованна", -  анализирует сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Кто сколько переплатит

Издание выяснило, кто теперь платит больше всего и кто – меньше всего за воду и подсчитало, где рост оказался минимальным, а где – максимальным.

Наибольшой рост в деньгах – на 6,92 грн/куб. м – оказался в Кропивницком, куда, по разъяснению руководства местного водоканала, воду доставляют с расстояния 120 км. Самый незначительный рост тарифов в Киеве, стоящем на Днепре, – всего 2,17 грн/куб. м.

Как разъяснил Дмитрий Марунич, рост цены зависит также и от числа потребителей: чем их больше, тем в деньгах меньше повышение тарифа. Для справки: население Киева – 3 млн человек, Кропивницкого – 235 тыс. чел., или почти в 13 раз меньше.

Подсчитаем, на сколько больше теперь уплатит за холодную воду семья из трех человек, проживающих в Кропивницком и в Киеве, если они используют одинаковый объем воды в пределах социальных норм – 2 куб. м в месяц на человека, или 6 куб. м на семью.

Кропивницкий

  • Было: 6 куб. м х 30,68 грн/куб. м = 184,08 грн;
  • Стало: 6 куб. м х 37,62 грн/куб. м = 225,72 грн, или на 41,64 грн больше.

Киев

  • Было: 6 куб. м х 20,82 грн/куб. м = 124,92 грн;
  • Стало: 6 куб. м х 22,99 грн/куб. м = 137,94 грн, или на 13,02 грн больше.

Кто контролирует тарифы

Тарифы на холодную воду утверждает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Но утверждает не всем водоканалам, а только крупным, остальным расценки устанавливают местные органы власти.

В НКРЭКУ разъяснили, что проверяют и утверждают только стоимость воды в городах с населением более 100 тыс. чел. и если водопотребление превышает 300 тыс. куб. м в год, а водоотвод – 200 тыс. куб. м. То есть это все областные центры, другие крупные населенные пункты, а также водоканалы, снабжающие города в пределах одной области. Всего таких поставщиков воды более ста.

Объективно ли подорожание

Специалисты согласны с тем, что тарифы на воду периодически повышать надо. Так, эксперт рынка коммунальных услуг Евгений Маглеванный уточнил, что в тариф входит зарплата работников водоканалов, расходы на очистку воды, чтобы ее можно было пить (стоимость реагентов), транспортировку, налоги, отчисления на текущий ремонт оборудования и амортизационные отчисления (закупка нового оборудования), прибыль.

"Ежегодно повышается минимальная зарплата, дорожают реагенты, запчасти, поэтому время от времени тарифы приходится повышать", – говорит эксперт.

По словам Маглеванного, в среднем по всем водоканалам страны на зарплату уходит 35-40% тарифа, на транспортировку – 30-32%, на реагенты, ремонты, амортизацию – около 4% по каждой позиции, остальное – налоги (единый социальный взнос на зарплату работников, НДС) и прибыль 1-2%. Все расчеты проверяет НКРЭКУ, и если они намного отличаются от средних, то требуется дополнительное обоснование.

Каждая третья гривна – на оплату "потерь"

Евгений Маглеванный подтвердил, что по нормативам водоканалы имеют право закладывать в тарифы до 30% потерь воды при транспортировке. При этом из-за изношенности труб в некоторых регионах потери доходят до 45% – почти половина. Что автоматически удорожает каждый кубометр примерно на треть и более.

"Якобы большие потери – это узаконенный способ взимания дополнительных денег с потребителей услуг, так как проверить, сколько кубометров воды отпущено водоканалом каждому конкретному дому и сколько из них на самом деле дошло до общедомового счетчика, невозможно, – уверен глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук. – Так можно до бесконечности повышать тарифы, не вкладываясь в модернизацию сетей, ведь чем дороже кубометр воды, тем больше сумма на "потери".

С ним согласен и Дмитрий Марунич, который предлагает заменить устаревшую методику расчета тарифов на современную, которая стимулирует поставщиков услуг экономить.

"В мире давно для монополистов применяется так называемый RAB-тариф, или стимулирующее тарифообразование, от термина Regulatory Asset Base – "регуляторная база активов", – пояснил Дмитрий Марунич. – Процент доходности поставщика услуги зависит от стоимости его активов, для водоканалов это остаточная цена оборудования, водопроводных сетей и т. д. Если они новые или модернизированные, значит, стоят дороже, поэтому водоканалы будут заинтересованы вкладываться в обновление сетей, чтобы уменьшить потери воды и больше заработать. Норму потерь вообще надо отменить".

Эксперт уточнил, что сейчас водоканалы получают прибыль в процентах от объема оказанных услуг в деньгах, поэтому заинтересованы регулярно повышать тарифы, а не вкладывать деньги в модернизацию оборудования.

Как сообщали Українські Новини, киевлян заставят оплачивать "небаланс воды дома", кроме кубометров на квартирном счетчике.

Тем временем в Одессе цена на холодную воду резко выросла более чем на 22%.

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