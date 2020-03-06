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06 березня 2020, пʼятниця, 20:50 4
Судова влада 2020-03-06T21:45:02+02:00
Українські Новини
Адвокати Порошенка маніпулювали інформацією про закриття справи стосовно придбання "Прямого"

Адвокати Порошенка маніпулювали інформацією про закриття справи стосовно придбання "Прямого"

Таня Войтюк
Суд, Кримінальне провадження, ДБР, Петро Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенка
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенка

Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомляє, що Шевченківський районний суд Києва не зобов'язував ДБР закривати кримінальну справу щодо колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці ДБР в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Захисники п'ятого президента України продемонстрували спільноті рішення суду і повідомили про успішне закриття справи стосовно їхнього клієнта. Однак адвокати проманіпулювали інформацією", - повідомляє ДБР.

Зазначається, що Шевченківський районний суд зобов'язав слідчого ДБР не закрили виробництво, а повторно розглянути клопотання адвоката Порошенка.

Суд не встановлював факту незаконності розслідування або наявності підстав для припинення провадження, а скасував постанову слідчого ДБР, винесене за результатами розгляду клопотання адвоката.

ДБР повідомляє, що на хід розслідування виробництва зазначена постанова не впливає.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне бюро розслідувань здійснило досудове розслідування за 13 кримінальних проваджень, учасником яких є Петро Порошенко, зокрема під час досудового розслідування допитано 562 свідка, спрямований 431 запит, одержано 205 тимчасових доступів до речей і документів.

Після того, як Порошенко за рішенням суду повинні були доставити в ГБР 28 лютого о 14:00, вранці 28 лютого Порошенко прийшов в Державне бюро розслідувань, де має відбутися його допит.

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